- Septiembre no tendrá feriados nacionales, aunque habrá jornadas de descanso a nivel local.
- El martes 22 de septiembre se sumará un nuevo día no laborable en una localidad bonaerense.
- La fecha estará relacionada con el aniversario de la fundación de la comunidad.
- Durante la jornada se suspenderán actividades habituales y habrá distintos festejos.
Aunque septiembre no tiene feriados en el calendario nacional, el mes sí puede ofrecer algunos días de descanso en distintos puntos del país. Esto ocurre porque las provincias y los municipios pueden establecer sus propias fechas de asueto, generalmente relacionadas con aniversarios, fiestas patronales u otras celebraciones locales.
En ese marco, el martes 22 de septiembre, post día de la primavera, será feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires, una fecha que permitirá a los vecinos interrumpir por un día sus actividades habituales. De esta manera, quienes vivan allí tendrán una jornada extra de descanso antes de que finalice el mes.
Habrá feriado el martes 22 de septiembre, ¿quiénes lo pueden disfrutar?
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Por qué será feriado el martes 22 de septiembre y quienes lo disfrutarán
El martes 22 de septiembre, los vecinos de Chiclana, localidad del partido bonaerense de Pehuajó, tendrán una jornada diferente por el aniversario de la fundación del pueblo. La fecha marcará un nuevo año desde su creación y, por este motivo, se establecerá un día de descanso para la comunidad.
Además de la pausa en las actividades habituales, la jornada contará con distintas propuestas para acompañar la celebración. No habrá clases ni atención normal en oficinas públicas y comercios, mientras que se realizarán actos protocolares, encuentros culturales y celebraciones comunitarias para que las familias puedan participar de los festejos.