19 de septiembre de 2026 Inicio
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Confirman un nuevo feriado para el martes 22 de septiembre en 2026: qué se celebra y a quienes alcanza

El descanso alcanzará a un grupo reducido de argentinos y permitirá sumar una jornada libre durante la última parte del mes.

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Habrá feriado el martes 22 de septiembre

Habrá feriado el martes 22 de septiembre, ¿quiénes lo pueden disfrutar?

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  • Septiembre no tendrá feriados nacionales, aunque habrá jornadas de descanso a nivel local.
  • El martes 22 de septiembre se sumará un nuevo día no laborable en una localidad bonaerense.
  • La fecha estará relacionada con el aniversario de la fundación de la comunidad.
  • Durante la jornada se suspenderán actividades habituales y habrá distintos festejos.

Aunque septiembre no tiene feriados en el calendario nacional, el mes sí puede ofrecer algunos días de descanso en distintos puntos del país. Esto ocurre porque las provincias y los municipios pueden establecer sus propias fechas de asueto, generalmente relacionadas con aniversarios, fiestas patronales u otras celebraciones locales.

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En ese marco, el martes 22 de septiembre, post día de la primavera, será feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires, una fecha que permitirá a los vecinos interrumpir por un día sus actividades habituales. De esta manera, quienes vivan allí tendrán una jornada extra de descanso antes de que finalice el mes.

Habrá feriado el martes 22 de septiembre, ¿quiénes lo pueden disfrutar?

Habrá feriado el martes 22 de septiembre, ¿quiénes lo pueden disfrutar?

Por qué será feriado el martes 22 de septiembre y quienes lo disfrutarán

El martes 22 de septiembre, los vecinos de Chiclana, localidad del partido bonaerense de Pehuajó, tendrán una jornada diferente por el aniversario de la fundación del pueblo. La fecha marcará un nuevo año desde su creación y, por este motivo, se establecerá un día de descanso para la comunidad.

Además de la pausa en las actividades habituales, la jornada contará con distintas propuestas para acompañar la celebración. No habrá clases ni atención normal en oficinas públicas y comercios, mientras que se realizarán actos protocolares, encuentros culturales y celebraciones comunitarias para que las familias puedan participar de los festejos.

El feriado será para los habitantes de la localidad de Chiclana, partido de Pehuajó.

El feriado será para los habitantes de la localidad de Chiclana, partido de Pehuajó.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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