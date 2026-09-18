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Volvieron a internar a Mirtha Legrand: tuvo una recaída gripal

Tras la última internación por un cuadro bronquial, y el alta médica hace unos días, la famosa volvió a ser hospitalizada en un centro de salud porteño.

Legrand sufrió una nueva recaída en su salud.

Legrand sufrió una nueva recaída en su salud.

Redes sociales

La conductora Mirtha Legrand volvió a ser internada en un centro por una recaída en su salud. Esta noticia generó preocupación en el espectáculo y el medio, ya que no es la primera internación de la artista durante este año.

El look no se queda sólo en la moda sino que es un apoyo concreto para los héroes del Atlántico Sur.
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"La Chiqui", de 99 años, había ingresado el 7 de septiembre al Sanatorio Mater Dei, en donde permaneció internada hasta el domingo pasado, cuando recibió el alta médica por un cuadro respiratorio bronquial derivado de un estado gripal.

En ese momento, los médicos que atendieron a la presentadora de televisión destacaron en el parte médico: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”.

En aquel momento, los profesionales precisaron que la permanencia en la institución respondía a una medida estricta de precaución para completar los chequeos correspondientes. A pesar de haber recibido el alta médica días atrás, Legrand no retomó las grabaciones de sus habituales almuerzos.

La palabra de la familia Legrand

La familia de Mirtha Legrand emitió un comunicado a través de las redes sociales oficiales de la conductora para llevar tranquilidad y agradecer a la clínica, tras la internación y el alta médica de la artista por un cuadro bronquial. Sus allegados destacaron "de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención", ante la incertidumbre sobre la salud de la presentadora, que tiene 99 años.

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