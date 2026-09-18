Volvieron a internar a Mirtha Legrand: tuvo una recaída gripal Tras la última internación por un cuadro bronquial, y el alta médica hace unos días, la famosa volvió a ser hospitalizada en un centro de salud porteño. Agregar C5N en









Legrand sufrió una nueva recaída en su salud. Redes sociales

La conductora Mirtha Legrand volvió a ser internada en un centro por una recaída en su salud. Esta noticia generó preocupación en el espectáculo y el medio, ya que no es la primera internación de la artista durante este año.

"La Chiqui", de 99 años, había ingresado el 7 de septiembre al Sanatorio Mater Dei, en donde permaneció internada hasta el domingo pasado, cuando recibió el alta médica por un cuadro respiratorio bronquial derivado de un estado gripal.

⭕Volvieron a internar a Mirtha Legrand: tuvo una recaída gripal



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En ese momento, los médicos que atendieron a la presentadora de televisión destacaron en el parte médico: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”.

En aquel momento, los profesionales precisaron que la permanencia en la institución respondía a una medida estricta de precaución para completar los chequeos correspondientes. A pesar de haber recibido el alta médica días atrás, Legrand no retomó las grabaciones de sus habituales almuerzos.