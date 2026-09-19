Axel Kicillof encabeza en Avellaneda el lanzamiento federal del Movimiento Derecho al Futuro El gobernador bonaerense será el principal orador de la jornada, llevada a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico donde, mediante distintos paneles, se abordarán las problemáticas actuales del país en materia social y económica. Por Agregar C5N en









La palabra de Axel Kicillof está prevista para las 14 hs.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerrará este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que creó en mayo del año pasado. La Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico será lugar donde a lo largo de la mañana se llevarán a cabo distintos paneles para analizar las problemáticas actuales del país en material social y económica.

La palabra del mandatario bonaerense está prevista cerca de las 15. El evento, denominado Plenario Federal, contará con la presencia de diversos intendentes, dirigentes políticos, sindicales y sociales.

Mañana nos encontramos en Avellaneda en el Plenario Federal del @MOVIMIENTODAF para seguir construyendo entre todos y todas un modelo distinto para la Argentina



UTN Villa Domínico — Ramón Franco 5050, Avellaneda

11 hs - Mesas de debate

14 hs - Acto de cierre… pic.twitter.com/OfyWJJwaAU — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 18, 2026 El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió durante la mañana acerca del Plenario Federal de MDF y explicó que "para nosotros realmente muy importante lo de hoy porque es parte de una construcción política, como nos pidió Axel, que venimos haciendo desde el año desde el año pasado",

"Hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento federal del movimiento Derecho al Futuro, luego de todo este trabajo de organización que nos hemos dado, también viniendo compañeros y compañeras de todas las provincias. Así que ese es el significado de lo que de lo que va a ser hoy. Es un encuentro, te digo, no partidario porque no somos un partido, sino un encuentro de de un movimiento político", agregó en una entrevista con Futurock.

Sobre el final, el funcionario bonaerense recordó las palabras de Kicillof tiempo atrás respecto a su futuro político: "Axel dijo que el 2026 no era un año de candidaturas, sino era un año de construcción política; o sea que nosotros creemos y hemos sido muy consistentes todo este tiempo con nuestra premisa que las candidaturas se tienen que discutir el año próximo para nosotros".