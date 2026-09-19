19 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof encabeza en Avellaneda el lanzamiento federal del Movimiento Derecho al Futuro

El gobernador bonaerense será el principal orador de la jornada, llevada a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico donde, mediante distintos paneles, se abordarán las problemáticas actuales del país en materia social y económica.

Por

La palabra de Axel Kicillof está prevista para las 14 hs. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerrará este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que creó en mayo del año pasado. La Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico será lugar donde a lo largo de la mañana se llevarán a cabo distintos paneles para analizar las problemáticas actuales del país en material social y económica.

El 18 de septiembre de 2006 Julio López brindó su testimonio contra el genocida Miguel Etchecolatz y desapareció.  
Te puede interesar:

A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, la Provincia duplicó la recompensa por información

La palabra del mandatario bonaerense está prevista cerca de las 15. El evento, denominado Plenario Federal, contará con la presencia de diversos intendentes, dirigentes políticos, sindicales y sociales.

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió durante la mañana acerca del Plenario Federal de MDF y explicó que "para nosotros realmente muy importante lo de hoy porque es parte de una construcción política, como nos pidió Axel, que venimos haciendo desde el año desde el año pasado",

"Hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento federal del movimiento Derecho al Futuro, luego de todo este trabajo de organización que nos hemos dado, también viniendo compañeros y compañeras de todas las provincias. Así que ese es el significado de lo que de lo que va a ser hoy. Es un encuentro, te digo, no partidario porque no somos un partido, sino un encuentro de de un movimiento político", agregó en una entrevista con Futurock.

Sobre el final, el funcionario bonaerense recordó las palabras de Kicillof tiempo atrás respecto a su futuro político: "Axel dijo que el 2026 no era un año de candidaturas, sino era un año de construcción política; o sea que nosotros creemos y hemos sido muy consistentes todo este tiempo con nuestra premisa que las candidaturas se tienen que discutir el año próximo para nosotros".

Axel Kicillof en el lanzamiento del MDF Juventudes.

Axel Kicillof en el lanzamiento del MDF Juventudes.

Axel Kicillof mantuvo un músculo político activo en lo que va del año con los distintos eventos realizados por MDF, en abril encabezó el MDF Universidad y Ciencia en la UBA, mientras que en agosto tuvo lugar el lanzamiento del MDF Juventudes en el partido de San Martín.

Además, visitó Tierra del Fuego y se reunió con el gobernador Gustavo Melella; en mayo estuvo en Córdoba, donde mantuvo un encuentro con el intendente Raúl Cardinalli y participó de actividades con Héctor Daer. Posteriormente, en junio, viajó a Corrientes para encontrarse con Juan Pablo Valdés, mientras que en agosto compartió jornadas en Chaco y firmó acuerdos en La Pampa con Sergio Ziliotto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los intendentes dividen su tiempo entre la contención local y la construcción de unidad.       

Con el "oído" en el territorio, el peronismo acelera con foco en el 2027

La Marcha de la Bronca será esta tarde.

Marcha de la Bronca contra el Gobierno: organizaciones y sindicatos confluirán en Congreso

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Karina y Javier Milei en Bahía Blanca. 

De la Casa Rosada a Bahía Blanca: Milei y Santilli activan la campaña bonaerense para 2027

play

Nancy Pazos puso sobre la mesa los crudos números del ajuste de Milei: "El modelo fracasó"

Milei intentó bajarle el tono a la interna libertaria.

La reacción de Milei al provocativo video de Patricia Bullrich con música de Lali

Javier Milei junto a los trabajadores de la planta industrial en Bahia Blanca. 

Milei recorrió una planta industrial en Bahía Blanca y destacó las inversiones impulsadas por el RIGI

Rating Cero

Eugenio Zanetti murió a los 79 años.

Luto en el cine: murió Eugenio Zanetti, artista argentino ganador de un premio Oscar

Así fue la increíble transformación de Oprah Winfrey a sus 72 años.

A sus 72 años: así fue la increíble transformación de Oprah Winfrey

Isabel Macedo mostró un rincón de su hogar mientras compartía un momento de cocina junto a su hija Julia.

Minimalista y de última generación: así es la cocina de Isabel Macedo

Fran Drescher recordó uno de los looks más emblemáticos de la recordada sitcom de los años 90. 

Este es el look de Fran Drescher que rememoró a La Niñera en un día especial

Griselda Siciliani fue relacionada con el cantante de No Te Va Gustar

Griselda Siciliani fue relacionada con el cantante de No Te Va Gustar

play

Mirtha Legrand volvió a ser internada: qué dice el parte médico

últimas noticias

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Mirtha Legrand y una nueva alerta por su salud: qué es una neumopatía y cuáles son las señales de alerta

Hace 10 minutos
Argentina juega contra Turquía.

Copa Davis: Argentina va por un lugar en las Qualifiers 2027 ante Turquía

Hace 13 minutos
Preocupación por el futuro de las jubilaciones. 

Más monotributistas y menos empleados: alerta por el futuro de las jubilaciones en Argentina

Hace 28 minutos
Las imágenes se compartieron en redes sociales. 

Alerta en un aeropuerto de Arabia Saudita: se escucharon fuertes explosiones

Hace 1 hora
La Marcha de la Bronca será esta tarde.

Marcha de la Bronca contra el Gobierno: organizaciones y sindicatos confluirán en Congreso

Hace 1 hora