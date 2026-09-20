20 de septiembre de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.600.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

El cálculo preciso, acompañado con la comparación de las tasas de interés, para que sepas cuánto invertir.

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¿Cuánto rinde un plazo fijo en septiembre de 2026?

¿Cuánto rinde un plazo fijo en septiembre de 2026?

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  • Un depósito de $2.600.000 a 30 días puede generar ganancias distintas según la tasa ofrecida por cada banco.
  • Las entidades financieras continúan ofreciendo mejores rendimientos para las operaciones realizadas por canales digitales.
  • La diferencia entre una colocación electrónica y una presencial puede representar varios cientos de pesos adicionales al vencimiento.
  • A pesar de la rentabilidad obtenida, los plazos fijos siguen enfrentando dificultades para ganarle a la inflación.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan obtener una renta previsible sin asumir riesgos de mercado. Aunque las tasas se encuentran lejos de los niveles observados en otros períodos, este instrumento mantiene vigencia porque permite conocer desde el primer día cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

El plazo fijo continúa entre las alternativas de ahorro elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento por sus pesos.
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En junio de 2026, quienes dispongan de $2.600.000 para invertir durante 30 días pueden estimar con precisión cuál será la ganancia obtenida, aunque el resultado final dependerá de la entidad financiera elegida y del canal utilizado para realizar la operación.

¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

Cuánto ganas por depositar $2.600.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona deposita $2.600.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $33.123,29. De esta manera, al finalizar el plazo recibirá un total de $2.633.123,29 entre capital e intereses.

En cambio, quienes hagan el plazo fijo de manera electrónica, a través de home banking o aplicaciones oficiales de los bancos, accederán a una tasa un poco más alta. Con una TNA del 18,75% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 20,45%, los intereses llegarán a $40.068,49 y el monto final ascenderá a $2.640.068,49.

Los bancos mantienen esta diferencia para incentivar las operaciones digitales, ya que representan costos más bajos y una operatoria más rápida para los clientes.

Los plazos fijos de manera electrónica generan mas ganancias.

Los plazos fijos de manera electrónica generan mas ganancias.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Más allá del rendimiento nominal, uno de los principales desafíos para el plazo fijo continúa siendo la evolución de los precios. Con una inflación mensual que se ubicó en 1,7% en agosto y tasas que generan rendimientos cercanos al 1,5% mensual, la rentabilidad real permanece en terreno negativo.

Esto significa que, aunque el capital aumenta en pesos al finalizar el plazo de inversión, su capacidad de compra puede verse reducida frente al avance de la inflación. Por ese motivo, muchos ahorristas analizan alternativas complementarias, como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión, que buscan ofrecer una mayor cobertura frente a las variaciones de precios. Para quienes priorizan previsibilidad y liquidez de corto plazo, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las opciones más elegidas dentro del sistema financiero argentino.

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