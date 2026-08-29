- El Gobierno Nacional dispuso una modificación vinculada al próximo feriado de octubre.
- La medida afecta la denominación histórica utilizada para identificar la fecha.
- El feriado mantendrá su jornada original y permitirá un descanso extendido.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
El Gobierno Nacional introdujo un cambio en la denominación del próximo feriado nacional, en una decisión que modifica el nombre utilizado durante los últimos años. La medida se conoció de cara al fin de semana largo de octubre y vuelve a poner el foco en una fecha cargada de significado histórico.
La modificación deja atrás la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, vigente desde 2010, y recupera un nombre que había quedado en desuso. El cambio fue reflejado en las comunicaciones oficiales de la administración central y en las actualizaciones del portal argentina.gob.ar.
Así se llamará a partir de ahora al feriado del 12 de octubre.
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Qué cambio tendrá el feriado del 12 de octubre
A partir de ahora, el feriado del 12 de octubre volverá a ser denominado como “Día de la Raza”, en referencia al acontecimiento histórico asociado con la llegada de Cristóbal Colón a América.
Aunque el 12 de octubre se encuentra formalmente dentro del régimen de feriados trasladables, el Gobierno Nacional resolvió conservar la fecha en su jornada original. De esta manera, no habrá modificaciones en el día establecido para el próximo feriado de octubre.
La decisión permitirá conformar un fin de semana largo de tres días consecutivos, que incluirá el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. El descanso extendido buscará favorecer el turismo interno, además de impulsar el movimiento recreativo durante ese período del año.