29 de agosto de 2026 Inicio
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No es lo mismo: cómo cambió el feriado del 12 de octubre para 2026

La administración de Javier Milei confirmó, mediante sus comunicaciones oficiales, la modificación en esta fecha del calendario nacional.

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Conocé el cambio que tendrá el feriado del 12 de octubre en 2026.

Conocé el cambio que tendrá el feriado del 12 de octubre en 2026.

  • El Gobierno Nacional dispuso una modificación vinculada al próximo feriado de octubre.
  • La medida afecta la denominación histórica utilizada para identificar la fecha.
  • El feriado mantendrá su jornada original y permitirá un descanso extendido.
  • El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

El Gobierno Nacional introdujo un cambio en la denominación del próximo feriado nacional, en una decisión que modifica el nombre utilizado durante los últimos años. La medida se conoció de cara al fin de semana largo de octubre y vuelve a poner el foco en una fecha cargada de significado histórico.

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La modificación deja atrás la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, vigente desde 2010, y recupera un nombre que había quedado en desuso. El cambio fue reflejado en las comunicaciones oficiales de la administración central y en las actualizaciones del portal argentina.gob.ar.

Así se llamará a partir de ahora al feriado del 12 de octubre.

Así se llamará a partir de ahora al feriado del 12 de octubre.

Qué cambio tendrá el feriado del 12 de octubre

A partir de ahora, el feriado del 12 de octubre volverá a ser denominado como “Día de la Raza”, en referencia al acontecimiento histórico asociado con la llegada de Cristóbal Colón a América.

Aunque el 12 de octubre se encuentra formalmente dentro del régimen de feriados trasladables, el Gobierno Nacional resolvió conservar la fecha en su jornada original. De esta manera, no habrá modificaciones en el día establecido para el próximo feriado de octubre.

La decisión permitirá conformar un fin de semana largo de tres días consecutivos, que incluirá el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. El descanso extendido buscará favorecer el turismo interno, además de impulsar el movimiento recreativo durante ese período del año.

Conocé el calendario completo de feriados nacionales en 2026.

Conocé el calendario completo de feriados nacionales en 2026.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la raza.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9, Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8, Día de la Inmaculada Concepción.
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