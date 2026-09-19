Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand después de una nueva internación: qué dijo

Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado y, antes de comenzar la emisión, dedicó unas palabras a la situación que atraviesa su abuela. Mirtha Legrand permanece bajo observación médica y su nieta aprovechó el inicio del programa para referirse brevemente a su recuperación.
La joven conductora no profundizó sobre el estado clínico de la histórica figura, aunque su mensaje permitió conocer que continúa cerca de ella mientras atraviesa esta nueva etapa de atención médica. "Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar", expresó Juanita frente a las cámaras.
La institución había informado, horas antes, que la conductora ingresó el viernes 18 de septiembre por un "cuadro compatible con neumopatía" y que quedó allí para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles.
El inconveniente de salud ocurrió pocos días después de que Mirtha dejara ese mismo centro médico. La conductora había recibido el alta el domingo 13 de septiembre, tras permanecer una semana internada por un cuadro respiratorio bronquial, por lo que su regreso al sanatorio encendió las alarmas de quienes siguen a la histórica conductora.
Cómo evoluciona Mirtha Legrand: Ángel de Brito trajo tranquilidad
Durante este sábado aparecieron nuevos datos sobre el estado de la conductora. Ángel de Brito informó que Mirtha presentó una leve mejoría y señaló que los médicos pudieron identificar la bacteria que habría generado el cuadro. También indicó que comenzó un tratamiento específico con antibióticos y que recibió hidratación.
A sus 99 años, Mirtha continúa bajo seguimiento médico mientras avanza el tratamiento. La información disponible hasta el momento no establece cuánto tiempo deberá permanecer en el sanatorio ni cuándo podrá retomar sus actividades habituales, por lo que su evolución será determinante durante los próximos días.
Mientras tanto, Juana la reemplazó y asumió la emisión que habitualmente encabeza su abuela. La conductora ya había ocupado ese lugar durante la internación anterior y este sábado volvió a hacerlo mientras la recuperación de Mirtha continúa bajo atención profesional.