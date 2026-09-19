Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand después de una nueva internación: qué dijo Antes de comenzar su programa, la conductora habló sobre la recuperación de su abuela, quien permanece bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. Agregar C5N en









Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada. Web

Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado y, antes de comenzar la emisión, dedicó unas palabras a la situación que atraviesa su abuela. Mirtha Legrand permanece bajo observación médica y su nieta aprovechó el inicio del programa para referirse brevemente a su recuperación.

La joven conductora no profundizó sobre el estado clínico de la histórica figura, aunque su mensaje permitió conocer que continúa cerca de ella mientras atraviesa esta nueva etapa de atención médica. "Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar", expresó Juanita frente a las cámaras.

Juana Viale en la #Mesaza sobre la salud de Mirtha Legrand: "Otro sábado que estoy acá acompañándolos, mientras LA ABUELA SE TERMINA DE RECUPERAR" pic.twitter.com/RVBBzhe327 — Empalados (@empaladosok) September 20, 2026 La institución había informado, horas antes, que la conductora ingresó el viernes 18 de septiembre por un "cuadro compatible con neumopatía" y que quedó allí para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles.

El inconveniente de salud ocurrió pocos días después de que Mirtha dejara ese mismo centro médico. La conductora había recibido el alta el domingo 13 de septiembre, tras permanecer una semana internada por un cuadro respiratorio bronquial, por lo que su regreso al sanatorio encendió las alarmas de quienes siguen a la histórica conductora.

Cómo evoluciona Mirtha Legrand: Ángel de Brito trajo tranquilidad Durante este sábado aparecieron nuevos datos sobre el estado de la conductora. Ángel de Brito informó que Mirtha presentó una leve mejoría y señaló que los médicos pudieron identificar la bacteria que habría generado el cuadro. También indicó que comenzó un tratamiento específico con antibióticos y que recibió hidratación.