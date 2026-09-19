Huracán cortó la racha positiva de River y le ganó 2 a 1 en el Monumental

El Globo frenó al Millonario, que venía de tres victorias consecutivas, y se llevó un triunfazo de Núñez. En el primer tiempo, Cortés puso arriba a la visita. Luego, en el segundo tiempo, Galván empató con un golazo y Blondel, cuando el equipo de Ponzio iba por la remotada, marcó el segundo y selló el resultado a favor del conjunto de Parque Patricios.

River perdió 2 a 1 con Huracán en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio no pudo mantener la buena racha de 3 victorias consecutivas y cayó ante el conjunto de Parque Patricios. Cortés y Blondel marcaron para la visita, mientras que Galván, con un golazo, empató transitoriamente para el Millonario.

River recibió un duro golpe en el comienzo del partido: a los 4', Thiago Almada sintió una molestia en el muslo y debió dejar la cancha . El mediocampista era una de las principales cartas de Leonardo Ponzio para generar juego y participar en la construcción de los ataques, por lo que su salida alteró el circuito futbolístico del local.

El Globo aprovechó el desconcierto del Millonario y se puso en ventaja a los 9'. Óscar Cortés ejecutó un centro desde una pelota parada cercana al área que no llegó a ser desviado por ningún futbolista , sorprendió a Santiago Beltrán y terminó metiéndose junto al palo izquierdo para el 1-0 de Huracán en el Monumental.

River reaccionó después del golpe y tuvo una oportunidad clara para igualar apenas dos minutos más tarde. Sebastián Driussi recibió un pase pinchado dentro del área y remató de primera , pero Hernán Galíndez respondió con una buena intervención para evitar el empate y mantener la ventaja del equipo de Diego Martínez.

El Millonario mantuvo el dominio territorial, aunque encontró dificultades para construir ataques con la fluidez mostrada en sus últimos partidos. A los 24', después de un tiro libre que cruzó toda el área, Gonzalo Montiel apareció sin marca por la derecha y conectó un cabezazo que se fue desviado , en otra aproximación del local que buscaba llegar a la igualdad.

La noche se complicó todavía más para Ponzio a los 35', cuando Tobías Andrada sintió una molestia y pidió el cambio, por lo que fue reemplazado por Mauro Arambarri. El entrenador de River debió realizar así su segunda variante obligada antes del descanso, después de la lesión sufrida por Almada en el inicio del encuentro.

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Con el correr de los minutos, River intentó encontrar espacios a partir de la creatividad de Ángel Correa, mientras Huracán respondió con la experiencia de Leonardo Gil para sostener la ventaja. A los 40', Correa recibió un pase filtrado y remató de primera, pero la pelota pasó apenas por encima del travesaño en una de las ocasiones más claras del local.

River volvió a acercarse en el cierre de la etapa y generó una jugada peligrosa a los 45', cuando consiguió mover la pelota cerca del área visitante hasta encontrar un centro que cruzó el área chica y terminó en saque de arco. Ya en el cuarto minuto adicionado, Correa tuvo otra oportunidad con un tiro libre que superó la barrera y parecía meterse junto al ángulo, pero Galíndez realizó una espectacular atajada con una mano para sostener el 1-0.

En el comienzo del segundo tiempo, River tomó el control del partido y se instaló en campo de Huracán en busca del empate. El equipo de Ponzio adelantó sus líneas y comenzó a manejar la pelota con mayor continuidad, mientras el Globo retrocedió y apostó a mantener la ventaja conseguida durante la primera etapa.

A los 6', el Millonario llegó al empate, aunque la jugada quedó invalidada por posición adelantada. Gonzalo Montiel picó en diagonal, recibió un pase filtrado y sacó un centro rasante para la llegada de Sebastián Driussi, quien definió y convirtió el 1-1. Sin embargo, el asistente levantó la bandera y el árbitro anuló el tanto por el posición adelantada del lateral.

River mantuvo la presión sobre el arco de Hernán Galíndez y volvió a generar peligro a los 13'. Huracán se durmió en un córner y Lucas Beltrán apareció sin marca para conectar un cabezazo, pero el delantero no consiguió darle la dirección necesaria y la pelota pasó apenas desviada del arco visitante.

River dominaba el desarrollo y buscaba por distintos sectores del campo, aunque no lograba encontrar el último toque para transformar su superioridad en gol. A los 19', Ángel Correa generó una buena jugada y asistió hacia atrás para Tomás Galván, quien apareció desde afuera del área y sacó un remate preciso que se metió en el ángulo para marcar el 1-1.

Cuando River iba con todo en busca del segundo, empujado por el envión del gol de Galván y el aliento del Monumental, Lucas Blondel apareció para Huracán y volvió a poner en ventaja al Globo a los 34'. El lateral hizo una buena maniobra individual y sacó un potente remate que se metió junto al palo derecho de Santiago Beltrán para el 2-1.

El local sintió el cimbronazo del segundo gol de Huracán y fue nuevamente en busca del empate. A los 39', Sebastián Driussi capturó una pelota dentro del área y tuvo una buena oportunidad, pero definió incómodo y no pudo vencer a Hernán Galíndez para volver a igualar el encuentro.

Blondel marcó el segundo para Huracán en el Monumental. Web

River no pudo completar la remontada y cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental. El Millonario volverá a jugar el domingo 4 de octubre a las 14:45, como visitante ante Sarmiento, por la fecha 11 de la Zona B. Huracán, en tanto, recibirá a Aldosivi el sábado 3 de octubre a las 21:30, también por la Zona B.

Reviví el partido entre River y Huracán en el Monumental