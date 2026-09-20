20 de septiembre de 2026 Inicio
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Ucrania bombardeó una refinería y una instalación logística en Moscú: al menos dos muertos

El presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas de su país atacaron durante la noche una instalación clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico en la región de la capital rusa.

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El presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas de su país atacaron durante la noche una instalación clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico en la región de Moscú.

El presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas de su país atacaron durante la noche una instalación clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico en la región de Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este domingo que las fuerzas ucranianas realizaron ataques de largo alcance durante la noche contra objetivos estratégicos en la región de Moscú. Según afirmó, entre los blancos alcanzados se encuentra una de las principales instalaciones de la industria petrolera rusa y un centro logístico vinculado al despliegue bélico de Moscú.

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“En la región de Moscú esta noche nuestras respuestas de largo alcance tuvieron un impacto muy significativo”, publicó Zelenski en su cuenta de X. El mandatario sostuvo que los ataques afectaron estructuras que representan “miles de millones de dólares que sustentan la maquinaria de guerra”.

El presidente ucraniano no detalló el nivel de daños provocado en cada uno de los objetivos, pero identificó entre los sistemas utilizados a los drones FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Sichen, Flamingo y Pelican.

El ataque tuvo como uno de sus principales blancos a la Refinería Petrolera de Moscú, ubicada en el distrito de Kapotnia. El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, confirmó que una instalación del complejo resultó dañada, aunque aseguró que no hubo víctimas en ese lugar. Más de 400 personas debieron ser evacuadas de la zona.

Dos muertos y cientos de drones interceptados

El ataque se produjo entre las 3 y las 5 de la madrugada del domingo, durante el último día de las elecciones legislativas rusas. El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que desde la medianoche fueron interceptados cerca de 250 drones en 17 distritos.

Las autoridades rusas confirmaron además la muerte de dos civiles: una mujer de 44 años y un hombre mayor, en distintos puntos de la región. También se registraron daños en edificios residenciales y otras instalaciones.

El alcalde Sobianin informó inicialmente que la defensa antiaérea había derribado al menos 186 drones sobre la capital y advirtió que el ataque continuaba. Posteriormente, distintos reportes oficiales elevaron la cantidad de aparatos interceptados en la región de Moscú.

En su mensaje, Zelenski también afirmó que Ucrania aplicó sanciones contra una instalación ubicada en la región de Vorónezh, aunque no precisó cuál fue la empresa afectada.

El presidente ucraniano vinculó los ataques con la posibilidad de avanzar hacia una desescalada del conflicto. “Moscú debe poner fin a su guerra brutal y optar por la paz”, sostuvo, y afirmó que existen medidas sobre la mesa vinculadas con la energía y la seguridad alimentaria.

“Lo que se necesita es voluntad política”, agregó Zelenski, quien volvió a agradecer a las fuerzas ucranianas que participaron de la operación y a quienes trabajan en el desarrollo de capacidades de ataque de largo alcance.

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