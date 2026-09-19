19 de septiembre de 2026 Inicio
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Decretan feriado el jueves 24 de septiembre en 2026: qué se celebra y quienes lo pueden disfrutar

Un grupo de habitantes de la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada de descanso extra antes de terminar septiembre.

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Será feriado el jueves 24 de septiembre

Será feriado el jueves 24 de septiembre, ¿qué se celebra y a quiénes alcanza?

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  • Septiembre no tendrá feriados nacionales, pero habrá jornadas de descanso locales.
  • El jueves 24 de septiembre será feriado en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
  • La fecha estará vinculada con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.
  • El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

Si bien septiembre no cuenta con feriados nacionales, algunos lugares del país tendrán jornadas de descanso propias durante el mes. Este tipo de fechas pueden ser definidas por municipios o provincias y suelen estar vinculadas con aniversarios, celebraciones locales o acontecimientos importantes para cada comunidad.

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En la provincia de Buenos Aires se sumará una de estas jornadas en la recta final de septiembre. El jueves 24 será feriado en varios partidos y localidades bonaerenses, por lo que sus vecinos podrán dejar de lado sus actividades habituales durante ese día. Así, distintas comunidades tendrán una fecha extra de descanso antes del cierre del mes.

Habrá feriado el jueves 24 de septiembre, ¿a quiénes alcanza?

Habrá feriado el jueves 24 de septiembre, ¿a quiénes alcanza?

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De acuerdo con el calendario de festividades patronales y aniversarios locales de 2026, el jueves 24 de septiembre habrá una jornada de descanso en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Estas son las localidades y partidos que tendrán feriado durante esa fecha:

  • Partido de Tres de Febrero (patronal)
  • Partido de General Guido (patronal)
  • Partido de General Lavalle (patronal)
  • Partido de Mercedes (patronal
  • Partido de Colón (patronal)
  • Partido de Ensenada (patronal)
  • Partido de Chascomús (patronal)
  • Partido de Bahía Blanca (patronal)
  • Partido de Coronel Pringles (fundacional)
  • Localidad de General Arenales, partido de General Arenales (patronal)
  • Localidad de Pergamino, partido de Pergamino (patronal)
Laguna de Chascomús.

Laguna de Chascomús.

De esta manera, los empleados del sector público tendrán un día libre por la celebración, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Además, el beneficio también alcanzará a todos los empleados de las sucursales del Banco Provincia.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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