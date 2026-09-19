- Septiembre no tendrá feriados nacionales, pero habrá jornadas de descanso locales.
- El jueves 24 de septiembre será feriado en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
- La fecha estará vinculada con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
Si bien septiembre no cuenta con feriados nacionales, algunos lugares del país tendrán jornadas de descanso propias durante el mes. Este tipo de fechas pueden ser definidas por municipios o provincias y suelen estar vinculadas con aniversarios, celebraciones locales o acontecimientos importantes para cada comunidad.
En la provincia de Buenos Aires se sumará una de estas jornadas en la recta final de septiembre. El jueves 24 será feriado en varios partidos y localidades bonaerenses, por lo que sus vecinos podrán dejar de lado sus actividades habituales durante ese día. Así, distintas comunidades tendrán una fecha extra de descanso antes del cierre del mes.
Habrá feriado el jueves 24 de septiembre, ¿a quiénes alcanza?
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Feriado del jueves 24 de septiembre: a qué se debe y a quiénes alcanza
De acuerdo con el calendario de festividades patronales y aniversarios locales de 2026, el jueves 24 de septiembre habrá una jornada de descanso en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Estas son las localidades y partidos que tendrán feriado durante esa fecha:
- Partido de Tres de Febrero (patronal)
- Partido de General Guido (patronal)
- Partido de General Lavalle (patronal)
- Partido de Mercedes (patronal
- Partido de Colón (patronal)
- Partido de Ensenada (patronal)
- Partido de Chascomús (patronal)
- Partido de Bahía Blanca (patronal)
- Partido de Coronel Pringles (fundacional)
- Localidad de General Arenales, partido de General Arenales (patronal)
- Localidad de Pergamino, partido de Pergamino (patronal)
De esta manera, los empleados del sector público tendrán un día libre por la celebración, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Además, el beneficio también alcanzará a todos los empleados de las sucursales del Banco Provincia.