Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 17 de octubre en 2025

Como suele ocurrir en estas fechas, se prevé un importante movimiento turístico en distintas regiones del país.

Confirmado: así será el fin de semana XL que surgió gracias a los nuevos feriados de octubre.

Confirmado: así será el fin de semana XL que surgió gracias a los nuevos feriados de octubre.

El calendario nacional de feriados sumará un nuevo fin de semana largo con la confirmación de un día libre para el viernes 17 de octubre de 2025. La noticia ya comenzó a generar expectativas entre quienes planean una escapada, actividades recreativas o simplemente disfrutar de un descanso prolongado.

¿Cuáles serán los distintos Feriados de octubre?
Decretan feriado para este jueves 16 de octubre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

La decisión de establecer esta jornada como feriado responde a una conmemoración específica que forma parte de la agenda nacional. Además, su ubicación estratégica en el calendario convierte a este fin de semana en una oportunidad ideal para dinamizar sectores económicos vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio.

Feriado del viernes 17 de octubre: qué se conmemora y quiénes disfrutarán el fin de semana largo

-calendario feriados persona

Aquellas personas que trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de algunos lugares de PBA tendrán la jornada libre el próximo 17 de octubre. En este caso, corresponde a los habitantes de Luján, ya que este viernes será su aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
