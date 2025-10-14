Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 17 de octubre en 2025

El calendario nacional de feriados sumará un nuevo fin de semana largo con la confirmación de un día libre para el viernes 17 de octubre de 2025. La noticia ya comenzó a generar expectativas entre quienes planean una escapada, actividades recreativas o simplemente disfrutar de un descanso prolongado.
La decisión de establecer esta jornada como feriado responde a una conmemoración específica que forma parte de la agenda nacional. Además, su ubicación estratégica en el calendario convierte a este fin de semana en una oportunidad ideal para dinamizar sectores económicos vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio.
Feriado del viernes 17 de octubre: qué se conmemora y quiénes disfrutarán el fin de semana largo
-calendario feriados persona
Aquellas personas que trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de algunos lugares de PBA tendrán la jornada libre el próximo 17 de octubre. En este caso, corresponde a los habitantes de Luján, ya que este viernes será su aniversario fundacional.