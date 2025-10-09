9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estos son todos los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en octubre 2025

Más de 50 jurisdicciones celebrarán aniversarios fundacionales y festividades patronales durante el mes.

Por
Las medidas afectarán principalmente al sector público provincial y sucursales bancarias oficiales.

Las medidas afectarán principalmente al sector público provincial y sucursales bancarias oficiales.

Pexels

La Provincia de Buenos Aires registrará durante octubre del 2025 una concentración única de asuetos locales que beneficiará a más de cincuenta jurisdicciones distribuidas en todo su territorio. Entre partidos y localidades específicas, las celebraciones patronales y los aniversarios fundacionales configurarán un mapa de días no laborables que se extenderá prácticamente durante todo el mes, generando oportunidades de descanso escalonadas para trabajadores del sector público y del Banco Provincia en múltiples comunidades bonaerenses.

Los feriados que generarán fin de semana largos
Te puede interesar:

Qué se celebra el viernes 10 de octubre y por qué será feriado en 2025

Esta cantidad de festividades locales responde al sistema descentralizado de conmemoraciones municipales que caracteriza la estructura administrativa de nuestro país, donde cada distrito mantiene autonomía para establecer jornadas especiales vinculadas a su historia e identidad cultural. Las fechas seleccionadas honran tanto a santos patronos como hitos fundacionales que marcaron el nacimiento institucional de estas comunidades, permitiendo que los habitantes participen de celebraciones cívicas, religiosas y culturales que fortalecen los lazos comunitarios.

El impacto de estos asuetos se circunscribe principalmente al ámbito de la administración pública provincial y municipal, así como a las sucursales del Banco Provincia ubicadas en las jurisdicciones correspondientes. Esta modalidad garantiza el reconocimiento oficial de las tradiciones locales mientras permite flexibilidad operativa al sector privado, que puede adherirse voluntariamente según sus necesidades comerciales y productivas durante estas jornadas conmemorativas.

auto-ruta.jpg

Qué feriados tendrán los partidos de Buenos Aires en octubre 2025

El calendario de octubre 2025 presenta una distribución amplia de asuetos que inicia el primer día del mes y se extiende hasta el último, abarcando veintiséis partidos bonaerenses y más de treinta localidades específicas. Las celebraciones responden mayoritariamente a aniversarios fundacionales, aunque también se incluyen múltiples festividades patronales que honran a santos protectores de cada comunidad.

Entre los partidos que conmemorarán fechas especiales se destacan: Rojas (4 de octubre por festividad patronal), Morón (5 de octubre por aniversario fundacional y patronal), Moreno (7 y 25 de octubre por patronal y fundacional respectivamente), Arrecifes, Maipú y 25 de Mayo (todos el 7 de octubre por patronal), San Andrés de Giles (8 de octubre), Escobar (9 de octubre), Pilar (12 de octubre por patronal), y Tres de Febrero (15 de octubre por aniversario fundacional).

La segunda quincena concentra celebraciones en Luján (17 de octubre), José Clemente Paz (20 de octubre), Brandsen y Ezeiza (ambos el 21 de octubre), Chivilcoy (22 de octubre), San Antonio de Areco y General Pinto (23 de octubre), Ituzaingó, Ramallo y Suipacha (24 de octubre), General Rodríguez (25 de octubre), Marcos Paz y Alberti (27 de octubre), Leandro Nicéforo Alem (28 de octubre) y Benito Juárez cerrando el mes el 31 de octubre.

feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Las localidades específicas también registran numerosas conmemoraciones, incluyendo Henderson, Oriente, El Triunfo, Rivera, Comandante Nicanor Otamendi, Mar del Sur, Carlos Salas, Santa Eleodora y Casbas el primer día del mes. El 2 de octubre corresponde a Ramón Santamarina, mientras que el 4 incluye Banderaló y Arribeños. Darregueira celebra el 5 de octubre, y el 7 reúne a Juan Andrés de la Peña, María Ignacia Vela, Juan José Paso y La Delfina.

Oriente conmemora nuevamente el 10 de octubre su aniversario fundacional, Salazar el 11, y el 12 coinciden Carlos Salas y Necochea. El 13 de octubre agrupa a San Manuel, Paraje Villa Roch, Garré, Urquiza y Gahan, mientras que el 15 corresponde nuevamente a Garré y Acevedo. Laguna Alsina celebra el 16, Bahía San Blas, Villa Cacique y Barker el 18, Pirovano el 20, Punta Indio el 25, y Nueve de Julio finaliza las celebraciones locales el 27 de octubre.

Es importante señalar que varios de estos asuetos coinciden con sábados, domingos o el feriado nacional del 12 de octubre. En estos casos, el día no laborable mantiene su vigencia para efectos administrativos aunque no genere impacto práctico adicional sobre la semana laboral.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé más sobre los feriados locales que habrá este mes.

Decretan feriado para el jueves 9 de octubre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

En octubre habrá varios Feriados entre semana, ideales para descansar

Confirmaron que será feriado el miércoles 8 de octubre en 2025: a qué se debe

El próximo martes será uno de los Feriados de octubre

Decretan feriado para el martes 7 de octubre: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El mes de octubre del 2025 tendrá varios feriados: Conocelos

Confirmado: estos son los feriados que habrá en Buenos Aires durante octubre 2025

Toda la información sobre los Feriados nacionales, y aquellos que sucederán en ciertos puntos del país.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 6 de octubre en 2025

La modificación implementada involucró un ajuste técnico en la Ley 27.399.

Confirmado: este feriado de octubre 2025 llegará antes de lo pensado

Rating Cero

Las series en Netflix que son furor.
play

Esta serie española tiene comedia, es para toda la familia y se mantiene en tendencias de Netflix: cuál es

Ahora llegó a la gran N roja una película de terror psicológico.
play

Cuál es la trama de Alucinaciones, la película de terror que está entre lo más visto de Netflix

Thiago y una gran propuesta a Daniela.

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: "Se aman"

Luego de 15 años, vuelve Tron, con Jared Leto a la cabeza del reparto.

Qué tan buena es "Tron: Ares", la película de Jared Leto que revive la saga de ciencia ficción

Su regreso a la música revela una búsqueda profunda de identidad y reconciliación personal.

La impresionante transformación de Christina Aguilera: así se veía de niña

Netflix va en búsqueda de los derechos de la UEFA Champions League.

Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo

últimas noticias

Prácticas simples y fáciles para reciclar desde casa.

Cuáles son las prácticas de reciclaje que se aplican en cualquier contexto y tienen múltiples beneficios

Hace 8 minutos
El juez definió que Santilli ocupe el segundo lugar de la lista, detrás de Reichardt.

El Gobierno apeló e insiste para que Santilli encabece la lista de LLA

Hace 28 minutos
Reconvertirse profesionalmente no implica abandonar la experiencia previa.

Cuáles son los cursos ideales para reconvertir tu carrera profesional según la inteligencia artificial

Hace 35 minutos
play
Las series en Netflix que son furor.

Esta serie española tiene comedia, es para toda la familia y se mantiene en tendencias de Netflix: cuál es

Hace 36 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja una película de terror psicológico.

Cuál es la trama de Alucinaciones, la película de terror que está entre lo más visto de Netflix

Hace 38 minutos