Estos son todos los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en octubre 2025

La Provincia de Buenos Aires registrará durante octubre del 2025 una concentración única de asuetos locales que beneficiará a más de cincuenta jurisdicciones distribuidas en todo su territorio. Entre partidos y localidades específicas, las celebraciones patronales y los aniversarios fundacionales configurarán un mapa de días no laborables que se extenderá prácticamente durante todo el mes, generando oportunidades de descanso escalonadas para trabajadores del sector público y del Banco Provincia en múltiples comunidades bonaerenses.

Qué se celebra el viernes 10 de octubre y por qué será feriado en 2025

Esta cantidad de festividades locales responde al sistema descentralizado de conmemoraciones municipales que caracteriza la estructura administrativa de nuestro país, donde cada distrito mantiene autonomía para establecer jornadas especiales vinculadas a su historia e identidad cultural. Las fechas seleccionadas honran tanto a santos patronos como hitos fundacionales que marcaron el nacimiento institucional de estas comunidades, permitiendo que los habitantes participen de celebraciones cívicas, religiosas y culturales que fortalecen los lazos comunitarios.

El impacto de estos asuetos se circunscribe principalmente al ámbito de la administración pública provincial y municipal, así como a las sucursales del Banco Provincia ubicadas en las jurisdicciones correspondientes. Esta modalidad garantiza el reconocimiento oficial de las tradiciones locales mientras permite flexibilidad operativa al sector privado, que puede adherirse voluntariamente según sus necesidades comerciales y productivas durante estas jornadas conmemorativas.

El calendario de octubre 2025 presenta una distribución amplia de asuetos que inicia el primer día del mes y se extiende hasta el último, abarcando veintiséis partidos bonaerenses y más de treinta localidades específicas. Las celebraciones responden mayoritariamente a aniversarios fundacionales, aunque también se incluyen múltiples festividades patronales que honran a santos protectores de cada comunidad.

Entre los partidos que conmemorarán fechas especiales se destacan: Rojas (4 de octubre por festividad patronal), Morón (5 de octubre por aniversario fundacional y patronal), Moreno (7 y 25 de octubre por patronal y fundacional respectivamente), Arrecifes, Maipú y 25 de Mayo (todos el 7 de octubre por patronal), San Andrés de Giles (8 de octubre), Escobar (9 de octubre), Pilar (12 de octubre por patronal), y Tres de Febrero (15 de octubre por aniversario fundacional).

La segunda quincena concentra celebraciones en Luján (17 de octubre), José Clemente Paz (20 de octubre), Brandsen y Ezeiza (ambos el 21 de octubre), Chivilcoy (22 de octubre), San Antonio de Areco y General Pinto (23 de octubre), Ituzaingó, Ramallo y Suipacha (24 de octubre), General Rodríguez (25 de octubre), Marcos Paz y Alberti (27 de octubre), Leandro Nicéforo Alem (28 de octubre) y Benito Juárez cerrando el mes el 31 de octubre.

Las localidades específicas también registran numerosas conmemoraciones, incluyendo Henderson, Oriente, El Triunfo, Rivera, Comandante Nicanor Otamendi, Mar del Sur, Carlos Salas, Santa Eleodora y Casbas el primer día del mes. El 2 de octubre corresponde a Ramón Santamarina, mientras que el 4 incluye Banderaló y Arribeños. Darregueira celebra el 5 de octubre, y el 7 reúne a Juan Andrés de la Peña, María Ignacia Vela, Juan José Paso y La Delfina.

Oriente conmemora nuevamente el 10 de octubre su aniversario fundacional, Salazar el 11, y el 12 coinciden Carlos Salas y Necochea. El 13 de octubre agrupa a San Manuel, Paraje Villa Roch, Garré, Urquiza y Gahan, mientras que el 15 corresponde nuevamente a Garré y Acevedo. Laguna Alsina celebra el 16, Bahía San Blas, Villa Cacique y Barker el 18, Pirovano el 20, Punta Indio el 25, y Nueve de Julio finaliza las celebraciones locales el 27 de octubre.

Es importante señalar que varios de estos asuetos coinciden con sábados, domingos o el feriado nacional del 12 de octubre. En estos casos, el día no laborable mantiene su vigencia para efectos administrativos aunque no genere impacto práctico adicional sobre la semana laboral.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos