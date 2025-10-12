Decretan feriado para el miércoles 15 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar

La agenda de octubre suma una nueva sorpresa con la confirmación de un feriado adicional que modifica el ritmo de la semana laboral. El anuncio oficial fija la fecha para el miércoles 15, generando expectativa en distintos sectores sobre quiénes podrán acceder a este día no laborable que se sumó a los Feriados del mes.
A diferencia de los días libres a nivel nacional, estas medidas suelen estar vinculadas a resoluciones específicas que benefician a determinados grupos, provincias o sectores. Por eso, apenas se dio a conocer la decisión, surgieron consultas sobre su alcance real.
El lunes 13 de octubre será día no laborable para quienes trabajan en las sedes del Banco Provincia y de la administracion pública.
En este caso, los municipios alcanzados incluyen Tres de Febrero, Garré (Guaminí) y Acevedo (Pergamino), todos con motivo de sus aniversarios fundacionales, que se celebran el 15 de octubre.