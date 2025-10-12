Decretan feriado para el miércoles 15 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar Este tipo de disposiciones suelen tener un fuerte impacto tanto en la organización de actividades como en la planificación de los comercios que prestarán servicios. Por







A través de decretos, se fueron generando varios Feriados este mes

La agenda de octubre suma una nueva sorpresa con la confirmación de un feriado adicional que modifica el ritmo de la semana laboral. El anuncio oficial fija la fecha para el miércoles 15, generando expectativa en distintos sectores sobre quiénes podrán acceder a este día no laborable que se sumó a los Feriados del mes.

A diferencia de los días libres a nivel nacional, estas medidas suelen estar vinculadas a resoluciones específicas que benefician a determinados grupos, provincias o sectores. Por eso, apenas se dio a conocer la decisión, surgieron consultas sobre su alcance real.

Feriado del 15 de octubre: qué se celebra y a quiénes alcanza Feriados

El lunes 13 de octubre será día no laborable para quienes trabajan en las sedes del Banco Provincia y de la administracion pública.

En este caso, los municipios alcanzados incluyen Tres de Febrero, Garré (Guaminí) y Acevedo (Pergamino), todos con motivo de sus aniversarios fundacionales, que se celebran el 15 de octubre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre