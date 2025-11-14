14 de noviembre de 2025 Inicio
Fin de semana extra largo: por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes tendrán más días libres

Como sucede cada vez que se acerca una fecha así, surgen las consultas sobre el motivo de la conmemoración y quiénes podrán aprovechar este descanso extendido.

  • Se confirmó un nuevo fin de semana extra largo en Argentina, con un día no laborable el martes 25 de noviembre.
  • La medida permitirá disfrutar de dos feriados consecutivos antes de fin de año.
  • El feriado aplica especialmente para los trabajadores de la administración pública en Olavarría, Presidente Perón y Dennehy.
  • En todos estos lugares, la fecha conmemora el aniversario fundacional de cada localidad.

El calendario argentino vuelve a ofrecer una buena noticia para quienes esperan con ansias un respiro antes de fin de año: se confirmó un nuevo fin de semana extra largo. En esta ocasión, el martes 25 de noviembre será un día no laborble, lo que permitirá a muchos disfrutar de dos feriados consecutivos.

La configuración del fin de semana extra largo resulta excepcional por su extensión de cinco días consecutivos.
Los feriados largos no solo representan una oportunidad para viajar o relajarse, sino también un impulso clave para el turismo interno y las economías regionales. Mientras tanto, en las redes y en las oficinas, muchos ya comienzan a planificar escapadas o encuentros familiares para aprovechar el mega fin de semana. Sin embargo, no todos los sectores podrán disfrutarlo.

Feriado del 25 de noviembre: quiénes lo disfrutarán en 2025 y tendrán un fin de semana extra largo

El próximo martes 25 de noviembre será feriado para quienes trabajan en la administración pública de los siguientes lugares:

  • Olavarría - Aniversario fundacional.
  • Presidente Perón - Aniversario fundacional.
  • Dennehy - Aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
