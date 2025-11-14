- Se confirmó un nuevo fin de semana extra largo en Argentina, con un día no laborable el martes 25 de noviembre.
- La medida permitirá disfrutar de dos feriados consecutivos antes de fin de año.
- El feriado aplica especialmente para los trabajadores de la administración pública en Olavarría, Presidente Perón y Dennehy.
- En todos estos lugares, la fecha conmemora el aniversario fundacional de cada localidad.
El calendario argentino vuelve a ofrecer una buena noticia para quienes esperan con ansias un respiro antes de fin de año: se confirmó un nuevo fin de semana extra largo. En esta ocasión, el martes 25 de noviembre será un día no laborble, lo que permitirá a muchos disfrutar de dos feriados consecutivos.