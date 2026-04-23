La promesa de Julián Álvarez a un barbero de 14 años que se volvió viral: "Cuando vaya para Argentina le metemos"

La historia de Gael, un adolescente de 14 años, se volvió viral tras mostrar el emprendimiento de barbería que montó en el garage de la casa de sus padres y confesar un sueño: cortarle el pelo a Julián Álvarez, una de las figuras de la Selección argentina. Y el campeón del mundo hizo una promesa que encendió las redes.
El caso tomó relevancia a partir de una serie de videos publicados por los influencers @nachano y Fran Casaretto. En las grabaciones, el adolescente confesó que su máximo objetivo profesional es cortarle el pelo a Julián Álvarez. Gael justificó su admiración por el delantero cordobés al destacar que es uno de los pocos futbolistas que logró ganar la Champions League, la Copa Libertadores y el Mundial.
Tras la difusión de las imágenes, se inició una campaña en redes sociales, donde miles de usuarios arrobaron al jugador del Manchester City para que viera el pedido. "Twitter es servicio y ha cumplido muchos sueños. Hagámoslo", escribió Casaretto en la publicación que impulsó la movida solidaria para que el mensaje llegara al atacante de la Selección Argentina.
Finalmente, el propio Julián Álvarez respondió al posteo y confirmó que aceptará el desafío: "¡¡¡Cuando vaya para Argentina le metemos, cracks!!!". La respuesta del futbolista generó una fuerte repercusión positiva y elogios por su predisposición para cumplir el deseo del joven barbero en su próxima visita al país.
Gael Barber, así es su user en redes sociales, tiene más de 600 mil seguidores en Instagram y más de 1 millón de me gusta en Tik Tok. Ya visitó el stream de Mernuel y Bauletti, le cortó el pelo a Marley en vivo en su programa de verano. Además, es embajador de una de las marcas mas reconocidas de herramientas profesionales de barbería.
Mirá la historia de Gael, el barbero de 14 años que cumplirá su sueño junto a Julián Álvarez