La promesa de Julián Álvarez a un barbero de 14 años que se volvió viral: "Cuando vaya para Argentina le metemos" Gael tiene 14 años, es barbero y sueña con cortarle el pelo a La Araña. El delantero de la Selección argentina le respondió en redes y confirmó que en su próxima visita a Argentina se reunirá con él. Por + Seguir en







La Araña le cumplirá el sueño a Gael, barbero de 14 años.

La historia de Gael, un adolescente de 14 años, se volvió viral tras mostrar el emprendimiento de barbería que montó en el garage de la casa de sus padres y confesar un sueño: cortarle el pelo a Julián Álvarez, una de las figuras de la Selección argentina. Y el campeón del mundo hizo una promesa que encendió las redes.

El caso tomó relevancia a partir de una serie de videos publicados por los influencers @nachano y Fran Casaretto. En las grabaciones, el adolescente confesó que su máximo objetivo profesional es cortarle el pelo a Julián Álvarez. Gael justificó su admiración por el delantero cordobés al destacar que es uno de los pocos futbolistas que logró ganar la Champions League, la Copa Libertadores y el Mundial.

Embed Yo sé que es difícil pero nada es imposible. Gael tiene 14 años y su sueño es cortarle el pelo a Julián Álvarez.

El pibe irradia talento. Twitter es servicio y ha cumplido muchos sueños. Hagámoslo pic.twitter.com/rCLtNn833Y — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) April 23, 2026 Tras la difusión de las imágenes, se inició una campaña en redes sociales, donde miles de usuarios arrobaron al jugador del Manchester City para que viera el pedido. "Twitter es servicio y ha cumplido muchos sueños. Hagámoslo", escribió Casaretto en la publicación que impulsó la movida solidaria para que el mensaje llegara al atacante de la Selección Argentina.

Finalmente, el propio Julián Álvarez respondió al posteo y confirmó que aceptará el desafío: "¡¡¡Cuando vaya para Argentina le metemos, cracks!!!". La respuesta del futbolista generó una fuerte repercusión positiva y elogios por su predisposición para cumplir el deseo del joven barbero en su próxima visita al país.