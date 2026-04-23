Diputados de la oposición impulsan un Programa de Educación Digital Integral ante la crisis en las escuelas El articulado contempla medidas contra el grooming, el ciberbullying, la ludopatía digital y la adicción a las redes sociales. También incluye la formación docente gratuita y la creación de espacios para que las familias aprendan el uso de controles parentales. Además, promueve el conocimiento sobre inteligencia artificial y la protección de datos personales. Por + Seguir en







El proyecto de ley apnta a lograr el uso de las herramientas tecnológicas de forma responsable.

Diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica presentaron un proyecto conjunto para crear el Programa Nacional de Educación Digital Integral (EDI). La iniciativa surge como respuesta a la profundización de la crisis escolar y los riesgos crecientes que enfrentan niños y adolescentes en el entorno virtual.

La propuesta establece la obligatoriedad del programa en todos los niveles educativos del país. El objetivo central busca que la comunidad educativa desarrolle capacidades para utilizar las herramientas tecnológicas de forma responsable. El proyecto guarda similitud con la ESI en su búsqueda de decisiones críticas y conscientes.

El articulado contempla medidas contra el grooming, el ciberbullying, la ludopatía digital y la adicción a las redes sociales. También incluye la formación docente gratuita y la creación de espacios para que las familias aprendan el uso de controles parentales. Además, promueve el conocimiento sobre inteligencia artificial y la protección de datos personales.

La Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, funcionará como autoridad de aplicación. La implementación del sistema será gradual y contará con un plazo máximo de dos años para su vigencia plena. El organismo deberá publicar informes de monitoreo cada seis meses para evaluar los avances.

Los legisladores destacan la importancia del consenso político Juan Grabois enfatizó la urgencia de construir acuerdos amplios frente a una problemática que afecta a toda la sociedad argentina. Sobre la importancia del acompañamiento adulto, el dirigente señaló: "Por lo menos conocer los controles parentales, que los padres sepan de ese mundo muchas veces oculto en el que están nuestros hijos y nuestras hijas".

El diputado Maximiliano Ferraro rescató la naturaleza transversal de la iniciativa y la apertura para recibir aportes de especialistas y gremios. Según el legislador de la Coalición Cívica, el escenario actual es complejo: "Lo digital nos exige mucha más pedagogía, mucha más articulación, mucho más y mejor conversación". Por su parte, la diputada Mónica Frade definió el proyecto como un "salvataje" necesario ante la realidad dramática que atraviesan los educadores y padres. La legisladora sostuvo que el compromiso debe ser total frente a una situación que excede los límites de los intereses partidarios.