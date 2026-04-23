Confirman un nuevo feriado para el jueves 30 de abril: a qué se debe Para los habitantes de estas zonas, el anuncio significa la posibilidad de disfrutar de un fin de semana extralargo de cuatro días. Por + Seguir en







Una fecha a tener en cuenta. Pexels

El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador en todo el territorio argentino, siendo una jornada no laborable inamovible.

En cambio, el 30/04 es de carácter provincial y conmemora el Plebiscito de 1902, donde los colonos galeses decidieron la soberanía argentina sobre el Valle 16 de Octubre.

La medida afecta principalmente a la administración pública provincial, municipalidades y establecimientos educativos de Chubut.

En el comercio y la industria, la adhesión al jueves 30 es optativa, mientras que el viernes 1 rigen las normas de los feriados nacionales.

En este abril de 2026, una noticia ha generado gran expectativa entre trabajadores y estudiantes: la confirmación de un nuevo feriado para el jueves 30 de abril. Esta jornada no laborable, que se suma al calendario oficial justo antes del Día del Trabajador, no responde a una conmemoración de carácter nacional, sino a una serie de feriados puntuales que afectarán a diversos lugares.

Como es habitual en este tipo de disposiciones, el feriado impactará principalmente en la administración pública, bancos y escuelas, mientras que en el sector comercial la adhesión quedará supeditada a las decisiones de cada establecimiento. Conocé a quiénes corresponde esta fecha extraordinaria que generará un doble alivio antes de empezar el quinto mes del año.

Por qué será feriado el jueves 30 de abril y a quiénes alcanza -mujer calendario feriados vacaciones

Una parte de la Patagonia argentina se prepara para una semana laboral reducida de apenas tres días, gracias a la conjunción de una efeméride histórica regional y un feriado de alcance nacional.

El próximo jueves 30 de abril, la provincia de Chubut conmemorará el emblemático plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre, una fecha que reafirmó la soberanía argentina en la zona cordillerana. Este asueto provincial, al unirse con el feriado nacional del viernes 1 de mayo, dará lugar a un fin de semana extralargo de cuatro días para el sector público y educativo de la región. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre