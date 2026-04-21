21 de abril de 2026 Inicio
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Confirmado: estas son las localidades que tienen feriado el viernes 24 de abril en 2026

Si bien no se trata de una jornada de descanso a nivel nacional, el próximo viernes ha sido declarado día no laborable para sectores específicos.

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Existen varios feriados en distintos puntos de Buenos Aires

Existen varios feriados en distintos puntos de Buenos Aires

  • La medida rige de manera obligatoria para la administración pública bonaerense y el sistema educativo de Tres Arroyos y Marcos Paz.

  • Se conmemora el aniversario de fundación de ambas localidades, una fecha central en su calendario civil.

  • Cada municipio ha organizado cronogramas que incluyen desfiles institucionales y homenajes a los pioneros locales.

  • Al tratarse de un día no laborable, la apertura de negocios privados es optativa, aunque suele reducirse durante los actos centrales.

Con la llegada de la última semana de abril de 2026, se ha confirmado un nuevo cronograma de asuetos que beneficiará a diversas comunidades de la provincia de Buenos Aires. Estos feriados, otorgados por la administración provincial, responden a la celebración de aniversarios fundacionales y festividades patronales que refuerzan la identidad cultural y el sentido de pertenencia de cada distrito.

24 y 25 de abril: ¿Qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes?.
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Para los sectores turísticos y comerciales locales, representa una oportunidad estratégica para organizar eventos al aire libre y ferias gastronómicas, aprovechando el flujo de visitantes de zonas aledañas. A continuación, detallamos cuáles son los partidos que contarán con esta jornada de descanso.

A qué se debe el feriado del 24 de abril y quiénes lo disfrutarán en 2026

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Decretan feriado para el martes 22 de agosto: quiénes tendrán fin de semana extra largo.

Decretan feriado para el martes 22 de agosto: quiénes tendrán fin de semana extra largo.

Se ha ratificado que el próximo viernes 24 será una jornada de descanso para las comunidades bonaerenses de Marcos Paz y Tres Arroyos. El motivo de este cese de actividades es la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales, fechas de gran relevancia histórica que marcan el origen y desarrollo de estas ciudades.

Debido a este asueto, ambas localidades verán modificado su ritmo habitual, permitiendo que las familias y los trabajadores participen de los diversos actos protocolares, desfiles y festivales culturales programados por los gobiernos locales para honrar su identidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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