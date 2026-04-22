22 de abril de 2026 Inicio
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¿Es fin de semana largo? Cuándo cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

La disposición gubernamental garantiza tres jornadas de inactividad para el sector público y privado.

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La fecha posee una fuerte carga simbólica.

La fecha posee una fuerte carga simbólica.

  • El Día del Trabajador 2026 cae viernes 1° de mayo y genera un fin de semana largo hasta el domingo 3

  • Es un feriado nacional inamovible según la Ley 27.399, por lo que no se traslada de fecha

  • La jornada garantiza descanso obligatorio para trabajadores de todos los sectores en todo el país

  • Su origen se vincula a la Revuelta de Haymarket, símbolo de la lucha por la jornada laboral de 8 horas

El calendario oficial para 2026 confirma que el feriado del 1° de mayo caerá un viernes, lo que garantiza el primer fin de semana largo de tres días consecutivos en el quinto mes del año. Esta fecha, que tiene carácter de feriado nacional obligatorio en todo el país, está regida por la normativa vigente que establece el descanso para los trabajadores de todos los sectores.

El calendario oficial se organiza en tres grandes categorías que determinan cómo se aplican los días de descanso durante el año.
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Qué día cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

Bajo los lineamientos de la Ley 27.399, que organiza el esquema de asuetos en el país, el Día del Trabajador se clasifica como una efeméride inamovible, lo que impide su traslado a otras jornadas independientemente del día en que se presente. Más allá de su importancia logística para el turismo, la fecha posee una fuerte carga simbólica, vinculada a las históricas reivindicaciones laborales y las movilizaciones sociales que se replican año tras año en los principales centros urbanos.

La confirmación de esta jornada en el cronograma de la Jefatura de Gabinete permite coordinar actividades con antelación, considerando que la inamovilidad de la fecha asegura hasta tres días sin actividad laboral dependiendo el tipo de trabajo. Esta disposición permite poder planificar, en caso de tener oportunidad, de viajes de corta distancia o el reposo.

feriado

Qué día de la semana es el feriado por el 1 de mayo en 2026

Para el año 2026, el 1° de mayo se celebrará un día viernes, permitiendo un receso que se prolongará hasta el domingo 3. Al tratarse de una fecha conmemorativa fija, la estructura de tres días consecutivos de descanso beneficia tanto al sector público como al privado, siguiendo el protocolo de los feriados nacionales inamovibles en todo el territorio.

El origen de esta jornada se remonta a la lucha obrera de 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde trabajadores de la fábrica McCornick iniciaron huelgas masivas para exigir una jornada laboral de ocho horas. Aquellas protestas, marcadas por la represión policial y eventos trágicos como la "Revuelta de Haymarket", derivaron en la ejecución de los recordados Mártires de Chicago. El impacto mundial de estos hechos fue tal que, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) formalizó la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, consolidando el 1° de mayo como el hito máximo de la identidad trabajadora a nivel global.

por qué se conmemora el dia del trabajador.avif

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo.
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval.
  • Martes 17 de febrero: Carnaval.
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio).
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo.
  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.
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