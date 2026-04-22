Qué día cae el feriado por el 1 de mayo en 2026 Se trata de un momento clave del año, lo que permite una pausa estratégica dentro de la rutina laboral y abre la posibilidad de descanso, viajes cortos y actividades recreativas en la antesala de la segunda mitad del calendario. Por + Seguir en







El calendario oficial se organiza en tres grandes categorías que determinan cómo se aplican los días de descanso durante el año.

El descanso coincide con una fecha clave del calendario laboral anual.

La ubicación del feriado permite organizar pausas extendidas durante la semana.

La jornada genera un corte en la rutina en un momento de alta actividad laboral.

El esquema oficial del año favorece la planificación de viajes cortos. El feriado del 1° de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador, es uno de los más importantes del calendario argentino y en 2026 trae una particularidad para descansar más. ¿Qué fecha cae y cómo quedan los fines de semana largos en Argentina?

Según el calendario oficial, este asueto conserva su carácter de feriado inamovible, por lo que no se traslada a otra fecha y se mantiene fijo en la agenda.

El descanso extendido no solo ofrece la posibilidad de cortar con la dinámica semanal, sino también de recuperar energía en una etapa del año en la que las obligaciones comienzan a intensificarse. En ese sentido, el asueto funciona como una oportunidad de desconexión necesaria, tanto para el reposo personal como para quienes aprovechan estas fechas para viajar o realizar actividades recreativas.

feriado Qué día de la semana es el feriado por el 1 de mayo en 2026 El feriado del 1° de mayo de 2026 cae viernes porque en el calendario oficial de Argentina esta fecha se mantiene fija cada año y no se traslada.

Se trata del Día del Trabajador, un asueto nacional inamovible establecido en reconocimiento a la lucha histórica del movimiento obrero por mejores condiciones laborales. La fecha conmemora los hechos de 1886 en Chicago, cuando miles de trabajadores realizaron protestas exigiendo la reducción de la jornada laboral a ocho horas, un reclamo que luego se convirtió en un símbolo global de los derechos laborales.

trabajador Canva Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Se celebran siempre el mismo día y no se pueden modificar: Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Pueden cambiar de fecha para generar fines de semana largos: Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Son días puente establecidos para incentivar el turismo: Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre