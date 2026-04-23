Cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

En este abril de 2026 , la atención de los trabajadores y estudiantes argentinos se centra en el inminente descanso que ofrece el mes de mayo . Al tratarse de uno de los F eriados nacionales de carácter inamovible que cae en la jornada de cierre de la semana laboral, se genera automáticamente un fin de semana largo de tres días .

Esta fecha, además de su profundo peso histórico y social , representa la primera gran oportunidad de desconexión del mes, permitiendo a las familias planificar actividades recreativas o viajes cortos aprovechando el clima otoñal de la región. Al ser una jornada de descanso generalizado, el impacto en la actividad económica será total en el sector público y administrativo.

Se aproxima el primer descanso extendido del mes con el feriado nacional del viernes 1° de mayo . Esta fecha, que conmemora el Día Internacional del Trabajador , permitirá a los argentinos disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos .

Más allá de ser una oportunidad ideal para el turismo de cercanía o el descanso familiar, la jornada invita a la reflexión sobre los hitos históricos que dieron forma a los derechos laborales modernos, en un año donde la valoración del esfuerzo y la seguridad en el empleo continúan siendo pilares fundamentales de la sociedad.

La conmemoración tiene su origen en los trágicos sucesos de 1886 en Estados Unidos, conocidos como la gesta de los "Mártires de Chicago". Durante aquellas jornadas de abril y mayo, obreros de la fábrica McCormick fueron reprimidos violentamente mientras reclamaban condiciones dignas y una jornada limitada a ocho horas. En este 2026, el feriado rinde homenaje a quienes sacrificaron su vida en esa lucha, transformando aquel episodio de violencia en un símbolo global de conquistas sindicales y justicia social que se mantiene vigente en todo el mundo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos