23 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

Este fin de semana es ideal para visitar destinos con tradición gaucha, como San Antonio de Areco o las capitales provinciales del norte argentino.

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Informate sobre los próximos Feriados que impactarán en las actividades a nivel nacional

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  • En este 2026, el feriado se consolida como un espacio para analizar las condiciones de trabajo actuales y las metas pendientes en materia sindical.

  • Al caer viernes, el periodo de inactividad se une al sábado y domingo, facilitando escapadas y desconexión de la rutina laboral.

  • La fecha recuerda a los obreros reprimidos en Chicago, cuyo sacrificio fue el motor para establecer derechos fundamentales a nivel internacional.

  • El viernes 1° de mayo es un feriado inamovible en todo el territorio argentino, afectando a la administración pública y el sector privado.

Una fecha a tener en cuenta.
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En este abril de 2026, la atención de los trabajadores y estudiantes argentinos se centra en el inminente descanso que ofrece el mes de mayo. Al tratarse de uno de los Feriados nacionales de carácter inamovible que cae en la jornada de cierre de la semana laboral, se genera automáticamente un fin de semana largo de tres días.

Esta fecha, además de su profundo peso histórico y social, representa la primera gran oportunidad de desconexión del mes, permitiendo a las familias planificar actividades recreativas o viajes cortos aprovechando el clima otoñal de la región. Al ser una jornada de descanso generalizado, el impacto en la actividad económica será total en el sector público y administrativo.

Qué fin de semana largo se acerca en Argentina en 2026

feriados
¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?

¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?

Se aproxima el primer descanso extendido del mes con el feriado nacional del viernes 1° de mayo. Esta fecha, que conmemora el Día Internacional del Trabajador, permitirá a los argentinos disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Más allá de ser una oportunidad ideal para el turismo de cercanía o el descanso familiar, la jornada invita a la reflexión sobre los hitos históricos que dieron forma a los derechos laborales modernos, en un año donde la valoración del esfuerzo y la seguridad en el empleo continúan siendo pilares fundamentales de la sociedad.

La conmemoración tiene su origen en los trágicos sucesos de 1886 en Estados Unidos, conocidos como la gesta de los "Mártires de Chicago". Durante aquellas jornadas de abril y mayo, obreros de la fábrica McCormick fueron reprimidos violentamente mientras reclamaban condiciones dignas y una jornada limitada a ocho horas. En este 2026, el feriado rinde homenaje a quienes sacrificaron su vida en esa lucha, transformando aquel episodio de violencia en un símbolo global de conquistas sindicales y justicia social que se mantiene vigente en todo el mundo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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