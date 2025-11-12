12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre de 2025

Aunque no será a nivel nacional, beneficiará a miles de personas en Santa Fe y Jujuy con celebraciones locales, actos culturales y descanso primaveral.

Por
Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre en 2025 tras la confirmación del Gobierno.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre en 2025 tras la confirmación del Gobierno.

  • El lunes 17 de noviembre será feriado en Gálvez (Santa Fe) y en toda la provincia de Jujuy.
  • Se celebran aniversarios fundacionales y fiestas patronales locales.
  • El asueto aplica al sector público y puede ser optativo para privados.
  • No es un feriado nacional, pero sí permitirá un descanso de tres días en ambas regiones.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre en 2025 tras la confirmación del Gobierno. El día libre generará un fin de semana largo de tres días y, aunque no es a nivel nacional, beneficiará a miles de trabajadores de Santa Fe y Jujuy.

En noviembre habrá varios feriados locales
Te puede interesar:

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Durante 2025, el calendario argentino contó con 14 fines de semana largos, incluyendo los de Carnaval, Semana Santa, el Día de la Independencia y las fechas turísticas dispuestas por el Gobierno nacional.

Con el nuevo feriado del 17 de noviembre, algunas provincias suman un descanso adicional que se destaca por su impacto económico y social, especialmente en el sector turístico y gastronómico. Te contamos por qué se declaró asueto, quiénes podrán disfrutarlo y cuáles son los próximos feriados del año.

feriado

Por qué será feriado el lunes 17 de noviembre y quiénes tienen fin de semana largo

La ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe y toda la provincia de Jujuy disfrutarán del dia libre. En ambos casos, se trata de asuntos locales relacionados con fiestas patronales y aniversarios fundacionales, fechas en las que tradicionalmente se suspenden las actividades públicas y privadas para permitir la participación de la comunidad en los festejos. Estas celebraciones coinciden con un momento del año ideal para una mini escapada de primavera, ya que los días comienzan a ser más largos y el clima más cálido.

Durante ese fin de semana, tanto en Santa Fe como en Jujuy se realizarán múltiples actividades:

  • Festivales con artistas locales y regionales.
  • Misas, procesiones y actos religiosos.
  • Ferias de emprendedores y gastronomía tradicional.
  • Eventos culturales, deportivos y recreativos para toda la familia.

De esta manera, el fin de semana largo del 15 al 17 de noviembre ofrecerá tres días de descanso y celebración para miles de personas. El asueto no es nacional, pero sí oficial en las zonas mencionadas.

Esto significa que:

  • El sector público tendrá suspensión total de actividades.
  • El sector privado podrá adherir de forma opcional, siempre que el empleador lo autorice.
  • Las escuelas, bancos y oficinas públicas permanecerán cerradas.

Además, en muchas localidades cercanas se organizan ferias y eventos que atraen a turistas de las provincias vecinas, impulsando el comercio local y el turismo interno.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

A medida que se acerca el fin de año, todavía quedan tres feriados nacionales en el calendario argentino.

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado para formar un nuevo fin de semana largo).

Feriados con fines turísticos

  • Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
  • Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Estos serán los últimos descansos extendidos del año, ideales para hacer turismo o disfrutar del cierre de la primavera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025: a qué se debe y quiénes lo celebran

Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso

Confirmado: cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en noviembre 2025

Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.

Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

Los Feriados a mitad de semana durante este mes

Confirman que será feriado el jueves 13 de noviembre en 2025: a qué se debe

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre.

Confirman un nuevo feriado para el lunes 10 de noviembre: quiénes tendrán fin de semana largo

Confirman feriado bancario el jueves 6 de noviembre.

Confirman que habrá feriado bancario este jueves 6 de noviembre: qué trámites se pueden hacer

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 11 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 11 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 31 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 37 minutos
GAC GS3 Emzoom

Una nueva marca china de autos desembarca en Argentina: cuánto salen sus principales modelos

Hace 55 minutos