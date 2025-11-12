Aunque no será a nivel nacional, beneficiará a miles de personas en Santa Fe y Jujuy con celebraciones locales, actos culturales y descanso primaveral.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre en 2025 tras la confirmación del Gobierno . El día libre generará un fin de semana largo de tres días y, aunque no es a nivel nacional, beneficiará a miles de trabajadores de Santa Fe y Jujuy.

Durante 2025, el calendario argentino contó con 14 fines de semana largos, incluyendo los de Carnaval, Semana Santa, el Día de la Independencia y las fechas turísticas dispuestas por el Gobierno nacional.

Con el nuevo feriado del 17 de noviembre, algunas provincias suman un descanso adicional que se destaca por su impacto económico y social, especialmente en el sector turístico y gastronómico. Te contamos por qué se declaró asueto, quiénes podrán disfrutarlo y cuáles son los próximos feriados del año.

La ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe y toda la provincia de Jujuy disfrutarán del dia libre. En ambos casos, se trata de asuntos locales relacionados con fiestas patronales y aniversarios fundacionales , fechas en las que tradicionalmente se suspenden las actividades públicas y privadas para permitir la participación de la comunidad en los festejos. Estas celebraciones coinciden con un momento del año ideal para una mini escapada de primavera, ya que los días comienzan a ser más largos y el clima más cálido.

Durante ese fin de semana, tanto en Santa Fe como en Jujuy se realizarán múltiples actividades:

Festivales con artistas locales y regionales.

Misas, procesiones y actos religiosos.

Ferias de emprendedores y gastronomía tradicional.

Eventos culturales, deportivos y recreativos para toda la familia.

De esta manera, el fin de semana largo del 15 al 17 de noviembre ofrecerá tres días de descanso y celebración para miles de personas. El asueto no es nacional, pero sí oficial en las zonas mencionadas.

Esto significa que:

El sector público tendrá suspensión total de actividades.

El sector privado podrá adherir de forma opcional, siempre que el empleador lo autorice.

Las escuelas, bancos y oficinas públicas permanecerán cerradas.

Además, en muchas localidades cercanas se organizan ferias y eventos que atraen a turistas de las provincias vecinas, impulsando el comercio local y el turismo interno.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

A medida que se acerca el fin de año, todavía quedan tres feriados nacionales en el calendario argentino.

Feriados inamovibles

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado para formar un nuevo fin de semana largo).

Feriados con fines turísticos

Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Estos serán los últimos descansos extendidos del año, ideales para hacer turismo o disfrutar del cierre de la primavera.