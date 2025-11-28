La Policía Federal incautó 82 mil ampollas de fentanilo contaminado Se trataron de unidades correspondientes al lote del opiáceo adulterado que causó unas 173 de muertes, entre finales de 2024 y principios de 2025. Por + Seguir en







La investigación judicial mantiene 14 personas procesadas, entre ellas directivos y responsables técnicos de las compañías comprometidas

La Policía Federal Argentina (PFA) incautó este viernes unas 82 mil ampollas de fentanilo contaminado en un operativo desplegado en cuatro provincias diferentes. Se trataron de los lotes comprometidos del opioide de uso médico que ocasionó unas 173 muertes por su adulteración, entre finales del 2024 y principios de 2025, y que investiga el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

El operativo "Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado", impulsado por el Ministerio de Seguridad nacional, tiene el obetivo de recuperar parte de las 300 mil ampollas de fentanilo contaminado que habían sido distribuidas en diferentes hospitales del país y que fueron producidos por el Laboratorio Ramallo. El juez Kreplak ya había anticipado la semana anterior que se iban a retirar unas 45 mil unidades del opioide. Ahora, la última novedad es que la PFA incautó unas 80 mil nuevas ampollas en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.

A partir del escándalo desatado por la muerte de 173 personas por el fentanilo contaminado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una denuncia ante la División de Delitos contra la Salud Pública de la PFA, en donde se señaló que se habían encontrado irregularidades en uno de los laboratorios proveedores. De esa manera, se descubrió una red de 187 droguerías, sanatorios y clínicas asociadas a la distribución de este fentanilo adulterado. Dentro de este circuito, se logró confirmar que unos 40 establecimientos habían incorporado a su stock ampollas correspondientes a los lotes comprometidos.

Como esos centros de salud estaban localizados en distintas provincias, la PFA pidió la colaboración de sus delegaciones federales con jurisdicción en cada una de las zonas afectadas. Los responsables de los establecimientos fueron notificados y procedieron a resguardar las ampollas bajo actas compromisorias de depósito judicial, un mecanismo que preserva el material hasta que la Justicia disponga su destino. Ahora, estas unidades del fentanilo quedaron bajo custodia en instalaciones de la ANMAT, mientras se espera la orden de nuevos peritajes en los mismos.

La investigación judicial mantiene 14 personas procesadas, entre ellas directivos y responsables técnicos de las compañías comprometidas. Cuatro están detenidos en el penal de Marcos Paz: Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; Diego García, directivo de las mismas firmas; Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; y José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes adulterados.