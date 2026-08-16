Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca Con pequeños cambios en la rutina de todos los días, es posible evitar este problema tan común y mantener el ingrediente en buen estado. Por Agregar C5N en









Así podes evitar que se te humedezca la sal. Freepik

La humedad es una de las principales causas de que la sal se apelmace.

La ubicación del salero puede influir en la conservación de los granos.

El recipiente elegido cumple un papel importante para mantenerla seca.

Algunos cuidados cotidianos ayudan a conservar la sal suelta por más tiempo. Aunque parezca un detalle menor, la forma de conservar la sal puede hacer una gran diferencia en su uso diario. Cuando los granos incorporan humedad, pierden su textura habitual y terminan formando bloques difíciles de separar. Por suerte, existen algunas medidas simples que se pueden aplicar en casa para mantenerla seca y lista para usar.

Uno de los errores más frecuentes es ubicar el salero en zonas donde hay cambios constantes de temperatura y vapor. La cercanía con las hornallas, el horno o la bacha puede hacer que la humedad termine ingresando en el recipiente. Por eso, la ubicación dentro de la cocina es tan importante como el envase en el que se conserva.

Para evitar la humedad hay que mantenerla lejos de lugares que emanen calor. Cucinare Para reducir este problema, una buena alternativa es pasar la sal a un recipiente que pueda cerrarse por completo. Los frascos de vidrio, cerámica o plástico apto para alimentos son opciones prácticas, siempre que tengan una tapa que ajuste bien. Así se limita la exposición al ambiente y se evita que los granos queden en contacto permanente con el aire.

Así son los mejores trucos para guardar la sal y evitar que se humedezca A la hora de elegir dónde dejarla, una alacena o despensa alejada de las fuentes de calor es una de las alternativas más convenientes. Ese espacio debería ser fresco y seco, ya que mantener el recipiente lejos del vapor ayuda a conservar mejor el contenido. También es preferible evitar los paquetes abiertos, especialmente si permanecen varios días expuestos.

Existe además un método casero que suele utilizarse para reducir la humedad dentro del salero: agregar unos pocos granos de arroz crudo. No es necesario llenar el recipiente ni colocar una gran cantidad, ya que con una pequeña porción alcanza para acompañar la conservación de la sal y ayudar a que los granos permanezcan más separados.