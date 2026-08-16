Las botas altas vuelven a ser furor en la moda: así fue el look de la China Suárez que sorprendió a todos La actriz compartió fotos de su outfit en sus redes sociales y dejó ver una vez más su estilo personal a la hora de elegir qué ponerse. Agregar C5N en









El look de la modelo que marcó tendencia. @sangrejaponesa

La China Suárez volvió a compartir una nueva propuesta de moda en sus redes sociales.

La actriz apostó por una tendencia que viene ganando lugar y que ya utilizó en otras ocasiones.

La elección estuvo pensada para una salida nocturna junto a Mauro Icardi.

Una vez más, la actriz demostró por qué es una de las figuras más seguidas de la moda argentina. La China Suárez volvió a llamar la atención con uno de esos looks que rápidamente generan comentarios en redes sociales. La actriz compartió en sus historias de Instagram algunas fotos frente al espejo y eligió un conjunto completamente negro para la ocasión. La propuesta tuvo como protagonistas a un vestido corto y unas botas de caña alta, una combinación que volvió a instalarse entre las tendencias. Con un estilo sencillo pero marcado, logró darle su propio toque al outfit.

Para esta ocasión, la actriz optó por un vestido negro sin mangas, ajustado al cuerpo y con hombreras estructuradas. La parte inferior tenía un corte asimétrico que dejaba las piernas al descubierto y le sumaba un detalle diferente a una prenda que, a simple vista, parecía clásica. El diseño aportó una imagen moderna y descontracturada, sin necesidad de recargar el conjunto. Así, el vestido quedó como una de las piezas centrales de la propuesta.

Así fue el look de la China Suárez para una salida nocturna. @sangrejaponesa Pero si hubo un elemento que se llevó todas las miradas fueron las botas negras de caña alta y con taco. La China ya había elegido este tipo de calzado en otras oportunidades y volvió a demostrar que es uno de sus recursos favoritos para completar sus outfits. En este caso, las combinó con el vestido corto para generar un contraste que le dio fuerza al look. La elección también permitió mantener la estética de total black de principio a fin.

Así fue el el look de la China Suárez que sorprendió a todos Uno de los puntos que más se destacaron fue la simpleza del conjunto. La actriz no sumó grandes accesorios ni joyas llamativas, por lo que el vestido y las botas quedaron como los principales protagonistas. Las fotos frente al espejo también le dieron un aire más casual a la propuesta. Así, logró armar un look sencillo pero con algunos detalles que lo hicieron diferente.

El total black es una elección que suele aparecer en los looks de la China Suárez y esta vez volvió a apostar por esa opción. El vestido corto y las botas altas se combinaron sin demasiados elementos extra, mientras que el corte de la prenda aportó un toque distinto. Se trató de un outfit para una salida nocturna junto a Mauro Icardi. Una elección simple que mantuvo el estilo que suele mostrar la actriz.