16 de agosto de 2026 Inicio
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Cuales son todos los feriados que quedan en agosto 2026

El calendario oficial establece distintas categorías de días de descanso y contempla fechas que pueden mantenerse en el día previsto o trasladarse según las disposiciones vigentes.

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El calendario oficial de 2026 establece distintas fechas de descanso a lo largo del año.

El calendario oficial de 2026 establece distintas fechas de descanso a lo largo del año.

  • El calendario nacional distingue entre feriados inamovibles y trasladables.
  • Cada categoría tiene reglas específicas para determinar cuándo se celebra.
  • Algunas fechas permiten la conformación de fines de semana largos.
  • También existen días no laborables con fines turísticos establecidos para 2026.

El calendario de este mes tiene una fecha de descanso de alcance nacional y varias celebraciones locales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Cuales son todos los feriados que quedan en agosto 2026

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El mes de agosto tendrá un asueto nacional: el lunes 17, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha figura como feriado trasladable en el calendario oficial de 2026. (Argentina)

Además, durante la segunda mitad del mes habrán días libres locales en diferentes distritos bonaerenses, establecidos por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.

Qué feriados habrá en la última quincena de agosto 2026

En la segunda mitad de agosto de 2026 habrá un feriado nacional y varias fechas de alcance local en la provincia de Buenos Aires. El lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. A partir de allí, el calendario bonaerense contempla distintas celebraciones patronales y aniversarios fundacionales que afectan únicamente a determinadas localidades.

Entre las fechas que quedan en la segunda quincena se encuentran:

  • 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 18 de agosto: aniversario fundacional de Roberts, partido de Lincoln.
  • 20 de agosto: celebración patronal de Villa Sauze, partido de General Villegas.
  • 25 de agosto: celebración patronal de Beruti, partido de Trenque Lauquen.
  • 25 de agosto: aniversario fundacional de La Angelita, partido de General Arenales.
  • 28 de agosto: aniversario fundacional de Merlo.
  • 29 de agosto: aniversario fundacional de Saldungaray, partido de Tornquist.
  • 30 de agosto: celebraciones patronales de Tornquist y Castelli.
  • 30 de agosto: aniversario fundacional de 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen.
  • 31 de agosto: aniversario fundacional de Bragado.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

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Feriados inamovibles

Son aquellos que se mantienen en la fecha establecida por la normativa y no se trasladan a otro día. En 2026 son:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad. (Argentina)

Feriados trasladables

Son aquellos que, de acuerdo con la normativa, pueden cambiar de fecha cuando se dan determinadas condiciones, con el objetivo de organizar el calendario y favorecer los fines de semana largos.

En 2026 corresponden a:

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En 2026 se celebra el lunes 17 de agosto.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En 2026 cae lunes 12 de octubre.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. En 2026 cae viernes 20 de noviembre. (Argentina)

Feriados con fines turísticos

En 2026 se establecieron tres días no laborables con fines turísticos:

  • Lunes 23 de marzo.
  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

Estas fechas fueron fijadas oficialmente mediante la Resolución 164/2025 y tienen como objetivo impulsar el turismo y facilitar la conformación de fines de semana largos.

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