5 de noviembre de 2026 Inicio
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Furor por la visita del papa León XIV a Córdoba: pintaron un imponente mural de 200 metros

Los artistas Jael Airasca y Ariel Ocampo realizaron la obra en el noroeste de la provincia. “Estamos muy emocionados de hacer este recibimiento”, expresaron en diálogo con C5N.

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El mura fusiona la figura del Papa con la identidad cordobesa y el Cura Brochero.

A la espera de la llegada del papa León XIV a Córdoba, los artistas plásticos Jael Airasca y Ariel Ocampo crearon un impresionante mural de casi 200 metros cuadrados en el distribuidor de El Tropezón, ubicado en el noroeste de la ciudad capital.

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La obra fue encargada a los artistas Jael Airasca y Ariel Ocampos para darle una bienvenida artística al Santo Padre, quien ingresará a la capital provincial por el sector de la avenida Circunvalación, que contará con el retrato del Papa junto con la presencia del Cura Brochero.

El Sumo Pontífice llegará a Argentina el próximo domingo 8 donde, en su estadía en el país, estará el 10 en la provincia de Córdoba donde hará un recorrido por la ciudad en el papamóvil, saludará a los fieles, luego participará de un encuentro con obispos, consagrados y agentes pastorales.

El mural de 198 metros contará con la imagen en primer plano de León XIV saludando, y delante de él se encuentra la presencia del poncho protector que Córdoba le regalará, un diseño inspirado en el tejido del artesano Eric Rojas, símbolo del abrazo con el que la provincia lo recibe. Detrás, se ve la figura del Cura Brochero montado en su mula, recorriendo el territorio donde llevó salud, educación y asistencia a quienes nadie más llegaba.

"La pintura representa una mirada de apertura y contención, acompañado por el poncho que Córdoba le regalará y la figura de Brochero recorriendo las sierras, símbolo de fe, solidaridad y compromiso con la comunidad", anunciaron desde el Gobierno de Córdoba en un comunicado.

Papa León XIV en Argentina: impresionante mural con la imagen del Sumo Pontífice en Córdoba

Los artistas Jael Airasca y Ariel Ocampo trabajan juntos desde hace años, y fueron los elegidos para pintar toda la superficie en el mural de 198 metros en el distribuidor de El Tropezón, ubicado en el noroeste de la ciudad capital. “Estamos muy emocionados de hacer este recibimiento para el Papa en Córdoba”, expresaron en diálogo con C5N.

La mujer reconoció que el trabajo lleva tres días y destacó: “Vamos bien porque el clima acompaña. Estamos muy contentos que el gobernador del lugar le dé la bienvenida con arte urbano”.

“Queríamos conectar con algo más terrenal: tenemos al Cura Brochero cruzando las sierras, que fue un referente, no solo religioso sino también humano”, expresaron sobre el trabajo que tiene 12 metros de alto y 17 de largo.

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