León XIV en Argentina: quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el Papa destacó en su discurso en la UCA

Durante el encuentro con representantes gremiales, empresariales y sociales en Puerto Madero, el Sumo Pontífice mencionó al futuro beato como ejemplo a seguir: "Entendió que la industria no era solo un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas".

El discurso del papa León XIV durante su encuentro con representantes gremiales, empresariales y sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA) , en Puerto Madero, dejó varias referencias a la doctrina social de la Iglesia, incluida una mención al empresario argentino Enrique Ernesto Shaw, quien va camino a convertirse en el primer santo laico nacional.

La actividad tuvo lugar este lunes por la tarde en el Auditorio San Juan Pablo II y apuntó a promover el diálogo sobre la realidad laboral y productiva con diferentes sectores del mundo del trabajo. En su intervención, el Sumo Pontífice hizo hincapié en la dignidad del trabajo, el drama del desempleo y la importancia de la justicia social.

"En el mundo empresarial, nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio expresado en la doctrina social de la Iglesia", señaló León XIV. Se refirió a él como "futuro beato", ya que en diciembre pasado firmó el decreto que habilitó su beatificación .

En esa línea, remarcó que Shaw "entendió que la industria no era solo engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas", y advirtió: "Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión".

El 18 de diciembre pasado, el papa León XIV firmó un decreto que reconoció un milagro atribuido a la intercesión del empresario argentino Enrique Ernesto Shaw , paso decisivo que abrió formalmente el proceso hacia su beatificación: se le atribuye la curación de un niño de seis años que había sido golpeado en la nuca por un caballo. De esta manera, quedó camino a convertirse en el primer santo laico nacional.

El proceso de canonización había sido impulsado por el Arzobispado de Buenos Aires, que reconoció su estricto cumplimiento del mandato moral, su continua dedicación al trabajo, su intento de satisfacer los intereses de la clase trabajadora y su entrega para humanizar el trabajo según el precepto del Evangelio.

Aunque Shaw nació en París en 1921, llegó a la Argentina cuando tenía apenas dos años y desarrolló toda su vida y carrera empresarial en el país. Estudió en el Colegio La Salle y en la Escuela de Oficiales de la Armada; al mismo tiempo, desarrolló una comprometida labor apostólica y fue miembro directivo de la Congregación Mariana.

En 1945, cuando ya se había casado con Cecilia Bunge -con quien tuvo nueve hijos-, sintió que Dios le pedía un apostolado más específico. Ya estaba familiarizado con la doctrina social de la Iglesia y, tras hablar con un sacerdote, decidió llevar el evangelio al mundo empresarial al que pertenecía su familia.

Fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), de la que fue su primer presidente, y también fue uno de los promotores de la naciente Universidad Católica Argentina (UCA). En 1957 le detectaron cáncer y murió en 1962, con apenas 41 años.

El Papa visita el país a un año de la carta a la UIA

El 13 de noviembre del año pasado, León XIV le mandó una carta a la UIA para la 31ª Conferencia Industrial de Argentina donde los exhortó a trabajar en una economía en favor del bien común, siguiendo el ejemplo del "siervo de Dios Enrique Shaw y la doctrina social de la Iglesia".

"Este espacio nos ofrece, en el marco del Jubileo de la Esperanza, una entrañable ocasión para reconocer que la economía y la empresa, cuando se orientan al bien común, pueden y deben ser motores de futuro, de inclusión y de justicia", expresó el Pontífice.

Destacó que el liderazgo de Shaw "se distinguió por la transparencia, por la capacidad de escucha y por el empeño para que cada trabajador pudiera sentirse parte de un proyecto compartido". "Promovió salarios justos, impulsó programas de formación, se preocupó por la salud de los obreros y acompañó a sus familias en sus necesidades más concretas. No concebía la rentabilidad como un absoluto, sino como un aspecto importante para sostener una empresa humana, justa y solidaria", concluyó.