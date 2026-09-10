Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros cinco acusados serán enviados a juicio

El fiscal Raúl Garzón lo solicitó ante la Justicia, después de que finalizara la investigación. El hombre es el principal imputado por el femicidio y el resto de los acusados serán juzgados por encubrimiento.

El caso del femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada en mayo en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba , será elevado a juicio después de un pedido del fiscal Raúl Garzón luego de que cerrara la investigación, por lo que Claudio Barrelier y otros cinco acusados enfrentarán un proceso.

En diálogo con TN, el abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi , estimó que el juicio empezará a fines de este año o comienzos de 2027 y señaló que será luego de que se recolectaran las pruebas. Barrelier se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

En tanto, el letrado expuso que Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani, Marianela Palmero y Eugenia Ascarruz serán juzgados por presunto encubrimiento doblemente calificado. "Fueron los que actuaron como herramienta de trabajo para encubrir a este impostor, a este depredador", advirtió.

Por lo pronto, Barrelier amplió el lunes su declaración ante la Justicia de Córdoba y volvió a defenderse, aunque Garzón se negó a brindar detalles sobre su testimonio pero descartó la posibilidad de que "quede libre de culpa y cargo". Como en otras ocasiones, el fiscal se negó a dar muchos más detalles sobre la instancia de declaración que acababa de presenciar y evitó todas las preguntas que intentaron llevarlo a esclarecer esa incertidumbre.

El imputado buscaba cambiar el eje de su defensa y sostener la hipótesis de que actuó como "nexo" entre partes , luego de cambiar de abogado y encarar una nueva estrategia defensiva.

La reconstrucción del caso Agostina Vega

El último avance en la investigación ocurrió el 23 de julio, cuando los investigadores volvieron a inspeccionar la propiedad de Barrelier con el objetivo reconstruir visualmente la disposición del lugar para determinar si el ataque requirió la colaboración de más personas o si alguno de los presentes tuvo una implicancia directa en el hecho. Previamente, la Justicia determinó que el hombre era empleado de la Municipalidad de Córdoba e integraba la barra del Club Atlético Instituto.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Agostina abandonó la casa de su familia la noche del 23 de mayo para juntarse con el principal imputado en Cofico. La hipótesis central apunta a que abordó un remís desde el barrio General Mosconi rumbo a la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, donde se los observó juntos cerca de las 22:30.

En este marco, el testimonio del conductor del remís fue clave para la Fiscalía ya que declaró que Agostina contó que se encontrará con Barrelier para planear una sorpresa por el cumpleaños de su madre, quien habría sido su pareja. El relato fue incluido en la causa debido a que las autoridades reconstruyeron el contexto del encuentro.

Por su parte, el presunto autor material del crimen afirmó que solo se reunió con la menor para darle dinero para el viaje. De acuerdo con su testimonio, recorrieron a pie un par de cuadras por Cofico hasta que la adolescente se subió a un Volkswagen Gol color rojo para dirigirse a lo de un conocido.

No obstante, la Fiscalía a cargo de Garzón cotejó esta versión con las filmaciones de las cámaras de seguridad, después de que constataran la presencia de ambos alrededor de las 22:30. Sin embargo, en ningún momento registraron el paso del vehículo señalado por el acusado.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].