Expulsaron a los tres brasileños detenidos en Misiones por antecedentes de narcotráfico

Tras la detención de los oriundos de Río de Janeiro, cuando intentaban entrar a la Argentina por un paso no habilitado, ahora las autoridades decidieron devolverlos a su país. No tenían pedido de captura de Interpol.

Se trata de Ednei Carlos Dos Santos (25 años), Luis Eduardo Teixeira de Souza (23) y Jackson Santos de Jesús (35).

Expulsaron del país a los tres hombres que el pasado viernes fueron detenidos al intentar ingresar a la Argentina por un paso fronterizo no habilitado cercano a la localidad de Alba Posse, en Misiones. Según las autoridades, dos tenían antecedentes con el narcotráfico, pero no existía un pedido de captura por parte de Interpol.

Desde la triple frontera, el periodista Diego Gabriele contó las últimas novedades para C5N tras la detención de Ednei Carlos Dos Santos (25 años), Luis Eduardo Teixeira de Souza (23) y Jackson Santos de Jesús (35) al intentar ingresar a la Argentina de manera ilegal.

"No tenían pedido de captura, no había alerta roja, pero si había un ingreso ilegal a la Argentina, esa es la razón por la cual va a ser expulsados", informó el periodista.

La Policía de Misiones informó que mantiene una comunicación constante con las fuerzas de seguridad de los estados brasileños de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, además de la policía civil y militar de Río de Janeiro, para determinar si los detenidos pertenecen al Comando Vermelho.

Finalmente, las fuerzas de seguridad misioneras pusieron a los tres delincuentes a disposición de Migraciones y ya fueron enviados devuelta a Brasil. Las autoridades mantienen la hipotesis de que estos hombres tendrían vínculos importantes con el Comando Vermelho.

La peor hipótesis se hizo realidad en la triple frontera: ya llegaron narcos desde Río

Tres narcos brasileros con residencia en Río de Janeiro fueron detenidos ingresando por un paso clandestino en la zona centro de la provincia de Misiones. Los detuvo la policía de Misiones que al preguntarles el motivo de su llegada, sólo obtuvo silencio.

En la triple frontera Argentina con Brasil y Paraguay, el escenario habitual y cotidiano, cambió. Fuerzas federales que sumaron armas largas en migraciones, controles aleatorios en rutas y operativos en la zona de selva ganaron la agenda de seguridad. Es que desde la masacre de Río la tensión ganó una zona ya de por sí tensa, presa del contrabando y narcotráfico.

En esta zona del país el Comando Vernelho no es ninguna novedad. Las operaciones de ese grupo narco criminal son conocidas e investigadas por las fuerzas federales argentinas, paraguayas y brasileras desde hace por lo menos una década. De hecho en nuestro país se han detenido y deportado decenas de sus miembros mientras que casi una treintena de ellos se encuentran alojados en cárceles federales.

