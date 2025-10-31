Detuvieron a tres narcos brasileños que entraron al país por un paso clandestino en Misiones Se tratan de tres hombres que tienen antecedentes penales y las fuerzas de seguridad investigan si serían tres integrantes del Comando Vermelho que se escaparon después del operativo realizado esta semana en Río de Janeiro. Por







Los tres hombres ingresaron al país mediante un cruce clandestino en la provincia de Misiones.

Tres brasileños que serían integrantes al Comando Vermelho, la banda del crimen organizado con fuerte presencia en Río de Janeiro y que fue duramente golpeada esta semana por el "Operativo Contención", fueron detenidos este viernes después de que ingresaran al país mediante un paso fronterizo clandestino cercano a la localidad de Alba Posse, en la provincia de Misiones.

Según la Policía de Misiones, dos de los brasileños detenidos tenían antecedentes penales por narcotráfico, mientras que el restante por lesiones. Su detención se realizó en la localidad de Alba Posse por agentes encubiertos de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera, dependiente de la Jefatura de la Policía provincial.

Los detenidos fueron identificados como Edneir Carlos, de 25 años, Luis Eduardo, de 23 años, y el último de apellido Jackson, de 35 años. Todos ellos tienen residencia en Río das Ostras, en el estado de Río de Janeiro, y ninguno pudo justificar el motivo de su ingreso ni permanencia a la Argentina. Además, ingresaron al país por un cruce fronterizo clandestino.

“Hasta tanto se reciba la información oficial del país vecino, los tres hombres permanecerán detenidos bajo un estricto dispositivo de seguridad a disposición de la autoridad judicial”, aseguraron desde la Policía de Misiones.