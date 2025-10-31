Bandas narcos se enfrentaron a los tiros en una autopista en la zona norte de Río de Janeiro Los grupos se disputan el territorio que controlaba el Comando Vermelho, debilitado después del "Operativo Contención" lanzado el pasado martes y en el que murieron al menos unas 150 personas. Por







Una persona que transitaba por la autopista recibió un disparo en la cabeza. Se encuentra en grave estado de salud.

Una persona que transitaba con su auto en la autopista Linha Amarela, cercana a la Vila do Pinheiro, en la zona norte de Río de Janeiro, resultó herida luego de recibir un disparo en su cabeza en un enfrentamiento a los tiros, sucedido este viernes por la tarde, entre diferentes facciones del crimen organizado que se disputan el territorio que controlaba el Comando Vermelho.

Este nuevo hecho de violencia sucedió días después de que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ordenara la "Operación Contención" en los complejos de favelas de Penha y Alemão en el que fueron asesinadas al menos unas 150 personas.

El enfrentamiento entre estas bandas del crimen organizado se debió a una disputa territorial en el Complejo da Maré, en la zona norte de Río de Janeiro, luego de que el Comando Vermelho se debilitara por la masacre sucedia el pasado martes.