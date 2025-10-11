11 de octubre de 2025 Inicio
Operaron en el Garrahan a la alumna herida en la explosión de un experimento en Pergamino

La joven, de 10 años, fue trasladada en un helicóptero sanitario luego de sufrir lesiones en su rostro debido a la detonación de una maqueta, que simulaba la erupción de un volcán y contenía una mezcla de azufre, carbón y salitre.

La joven tiene riesgo de perder uno de sus ojos.

Crece la preocupación por el estado de salud de la alumna de 10 años que resultó herida en su rostro luego de que explote una maqueta, que simulaba la erupción de un volcán, durante una feria de ciencias en una escuela de Pergamino. La joven fue trasladada en un helicóptero sanitario al Hospital Garrahan donde fue operada de urgencia y se mantiene internada con pronóstico reservado.

El primer parte médico difundido luego de la explosión, la menor presentaba quemaduras en el rostro y una lesión penetrante en el maxilar izquierdo causada por un fragmento metálico que ingresó al cráneo, lo que obligó a disponer su derivación urgente para una cirugía maxilofacial de alta complejidad.

Medios de Pergamino informaron que la niña tuvo buena respuesta al traslado en helicóptero y cerca de las 8 de este sábado fue atendida por un equipo interdisciplinario de cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos.

Video: cómo ocurrió la explosión de la maqueta

En los videos dados a conocer por redes sociales, se puede escuchar la alumna explicar el proceso por el cual conseguían la erupción del volcán: "En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial", señaló.

Además, contó con detalle como esta combinación "va a formar la pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán".

@c5n Pánico en una escuela en Pergamino: simularon la erupción de un volcán y explotó | #c5n ♬ sonido original - c5n

Acto seguido enciende el volcán, mientras que una maestra advierte por el micrófono que tengan cuidado los presentes, y que los más chicos no se acerquen a la maqueta durante la falsa erupción. Sin embargo, en cuestión de segundos la escena se descontroló y el fuego comenzó a salir sin parar del volcán, lo que terminó con un estruendo y una explosión.

