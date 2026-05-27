El último mensaje que envió Agostina Vega antes de desaparecer que puede ser clave en la investigación

La adolescente de 14 años desapareció en Córdoba después de enviar un audio para su madre y reunirse con un hombre cercano a la familia que hoy está detenido.

La desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba , tiene como principal eje de investigación el último mensaje que envió antes de perder contacto con su familia. Según se conoció en las últimas horas, la menor le mandó un audio de WhatsApp a una amiga en el que decía que iba a buscar una “ sorpresa para su mamá ”, una frase que para los investigadores podría demostrar que fue engañada para concretar un encuentro que terminó con su desaparición.

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De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi cerca de las 22.30 del sábado , tomó un remís y viajó hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo , en barrio Cofico . Allí la habría esperado un hombre de 32 años , allegado a la familia y actualmente único detenido en la causa. El conductor del remís declaró que ambos se encontraron en ese lugar y luego se retiraron juntos.

La abogada del padre de la adolescente, Fernanda Alaniz , aseguró que el sospechoso “tenía mucha información sobre Agostina” debido a la cercanía con la familia y remarcó que no pudo explicar claramente qué hacía con la menor esa noche. “Es amigo de la mamá. Incluso en algunos audios Agostina lo menciona como pareja de su madre” , sostuvo la letrada al referirse al vínculo entre el detenido y el entorno familiar.

Uno de los datos más importantes incorporados al expediente es el relato del remisero que trasladó a Agostina esa noche. Según declaró, durante el viaje la menor le comentó que iba a reunirse con Barrelier para preparar una sorpresa de cumpleaños destinada a su madre . Esa conversación es considerada clave por la fiscalía porque podría explicar cómo fue convencida de concretar el encuentro.

En las primeras horas de la investigación surgió la versión de que Agostina se habría subido luego a un Volkswagen Gol rojo, aunque esa hipótesis comenzó a perder fuerza tras el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con la querella, existe un registro donde se observa a la adolescente caminando junto a Barrelier, lo que contradice la declaración inicial aportada por el propio sospechoso.

Los investigadores analizan ahora cámaras de seguridad, movimientos telefónicos y mensajes previos a la desaparición para determinar si la adolescente fue víctima de una maniobra planificada. El fiscal Raúl Garzón ordenó múltiples allanamientos y mantiene la causa bajo secreto de sumario mientras buscan reconstruir minuto a minuto qué ocurrió después del encuentro en barrio Cofico.

Activaron el alerta Sofía por Agostina Vega

La Justicia activó este miércoles el Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el sábado por la noche. El protocolo nacional se utiliza en casos de extrema gravedad vinculados a menores y permite difundir rápidamente imágenes y datos de la persona buscada en todo el país.

alerta sofia AGOSTINA DESAPARECIDA CORDOBA Activaron la Alerta Sofía tras la desaparición de Agostina en Córdoba.

Las autoridades informaron que Agostina fue vista por última vez con un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Además, se difundió su fotografía en redes sociales, medios de comunicación, rutas y terminales para ampliar el alcance de la búsqueda mientras continúan los operativos y allanamientos ordenados por la fiscalía.

La familia pidió colaboración urgente de la ciudadanía y solicitó que cualquier información sobre el paradero de la adolescente sea comunicada al teléfono 351-519-2014, correspondiente a Gabriel Vega, padre de la menor, o directamente a la Policía de Córdoba y la fiscalía que investiga el caso.