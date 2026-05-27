27 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta frente al Teatro Colón por un paquete sospechoso

Hubo alarma en la zona ante la presencia de un objeto potencialmente riesgoso, en un área sensible debido a la cercanía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Finalmente, el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad confirmó que el objeto no tenía carga explosiva.

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Hubo un fuerte despliegue policial frente al Teatro Colón.

Los alrededores del Teatro Colón estuvieron en alerta durante la mañana del miércoles debido a la presencia de un paquete sospechoso, en una zona sensible debido a la cercanía a Tribunales, en coincidencia con elecciones gremiales de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Finalmente, el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad confirmó que se trataba de un bolso negro que contenía un objeto no tenía carga explosiva y una posible nota en árabe, por lo que estableció que se trata de una zona segura.

Detuvieron al principal sospechoso, a quien recibió a Agostina Vega.
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El paquete se encontraba frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en Viamonte al 1100, donde también hay una alcaidía. La Policía de la Ciudad desplegó un importante operativo para determinar si se trataba de un artefacto explosivo.

La alerta se encendió tras el hallazgo de un bolso negro abandonado en la vía pública, lo que obligó a activar de inmediato las medidas de seguridad correspondientes para este tipo de episodios. Junto al Escuadrón Antibombas trabajó la División Delitos Constitucionales.

bolso explosivo teatro colón 27 mayo 2026

Tras una revisión, los equipos especializados informaron que el contenido resultó ser una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva ni sustancias peligrosas.

Luego de que los efectivos confirmaron que el dispositivo dio negativo para explosivos, comenzó el accionar de la Policía Científica para determinar el origen del objeto.

La causa, caratulada inicialmente como "intimidación pública", se tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del doctor Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°4, a cargo del doctor Esteban Murano.

Más tarde, se conocieron imágenes de cámaras de seguridad, que mostraron cómo el bolso fue dejado a las 6:40 por individuo a cara descubierta.

Noticia en desarrollo.-

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