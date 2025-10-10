Explotó un volcán en una feria de ciencia escolar en Rancagua: una nena de 10 años resultó gravemente herida Un experimento en el Instituto Comercial Rancagua estalló frente a alumnos, profesores y padres, y dejó varios afectados. Una niña sufrió lesiones en el rostro y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Garrahan. Por







La explosión quedó registrada en varios videos.

Una explosión de un volcán durante una feria de ciencias dejó a una nena de 10 años gravemente herida, junto a una mujer y varias otras personas presentes. La pequeña fue atendida en el Hospital San José de Pergamino, pero debido a las heridas en el rostro, tuvo que ser trasladada al Hospital Garrahan de urgencia.

El accidente ocurrió en el marco de una feria de ciencias que se realizó en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado a 20 kilómetros de Pergamino, cuando los alumnos prepararon la maqueta de un volcán para realizar la simulación de una erupción.

Embed - TERROR EN UNA ESCUELA DE PERGAMINO: TRASLADARON A UNA DE LAS HERIDAS HASTA EL HOSPITAL GARRAHAN

"En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos vamos a mezclar azufre picado, con carbón y una sal especial. Lo que va a explotar", dijo una alumna, segundos antes del accidente. La última atracción de la feria de ciencias se realizó en una especie de patio de la institución con chicos y adultos presentes.

La explosión quedó registrada en varios videos, donde se puede ver como la joven enciende el volcán, comienza a imitar la erupción, pero en cuestión de segundos explota. Entre gritos y una humareda negra, varios de los presentes resultaron heridos.