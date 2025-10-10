El accidente del experimento, en el marco de una feria de ciencias, quedó registrado en varias grabaciones donde se puede observar la bola de fuego y el grito de los presentes. Una niña de 10 años resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Garrahan.

Durante un experimento que simulaba generar la erupción de un volcán, l a maqueta explotó y generó varios heridos en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino. Alumnos habían preparado una mezcla de azufre, carbón y una sal especial que generó una detonación muy fuerte.

La maqueta, compuesta por tubos de metal, que simulaba ser un volcán, explotó y las esquirlas lastimaron a varios de los presentes, entre ellos a una nena de 10 años, que sufrió lesiones en la cara y tuvo que ser trasladad de urgencia este viernes al Hospital Garrahan .

La pequeña tiene riesgo de perder uno de sus ojos, sus padres viajaron desde Pergamino a CABA para poder acompañarla. Durante la feria de ciencias, varios de los presentes grabaron lo que comenzó como un espectáculo pero que casi termina en tragedia.

En los clips, se puede escuchar a una alumna explicar el proceso por el cual conseguían la erupción: "En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial ", señaló.

Además, contó con detalle como esta combinación "va a formar la pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán".

Acto seguido enciende el volcán, mientras que una maestra advierte por el micrófono que tengan cuidado los presentes, y que los más chicos no se acerquen a la maqueta durante la falsa erupción. Sin embargo, en cuestión de segundos la escena se descontroló y el fuego comenzó a salir sin parar del volcán, lo que terminó con un estruendo y una explosión.