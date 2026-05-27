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Ángel de Brito anunció su nuevo proyecto lejos de la TV y el streaming y sorprendió a todos: "Es un sueño"

El periodista aprovechó una pausa laboral para revelar un nuevo trabajo en sus plataformas digitales.

El famoso conductor anunció un nuevo proyecto

El famoso conductor anunció un nuevo proyecto

Ángel de Brito utilizó su enorme repercusión en las redes sociales para difundir una novedoso proyecto que movilizó a sus seguidores. El presentador de LAM en América TV, que está en Miami, optó por tomarse unas jornadas de licencia, aunque no abandonó su actividad profesional. El conductor reúne a más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, donde difunde cotidianamente aspectos vinculados a su intimidad y a su agenda laboral.

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Ángel de Brito
El conductor hizo un anuncio que encantó a sus seguidores.

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De acuerdo a lo expresado por el propio De Brito, el periodista "necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes".

El animador especificó que consiste en "un proyecto que no tiene que ver con la tele, ni con LAM ni el streaming. El trabajo fue realizado en colaboración con la firma Oki y se acabó de perfeccionar hace escasos días. El conductor detalló que "con muchísimo esfuerzo junto a @oki.agencia, recién el sábado a las 22 hs lo terminamos".

El nuevo proyecto de Ángel de Brito

Desde Estados Unidos, Ángel de Brito explicó que este proyecto no está vinculado ni con la televisión, ni con LAM, ni con el streaming de Bondi Live. “Es un sueño que tenía hace mucho tiempo y que finalmente pude cumplir”, expresó en una historia de Instagram. Además, comentó que esto es de “una parte” de él y de su trabajo que nunca había revelado públicamente.

Ángel de Brito
El mediático contó que su camino profesional no siempre estuvo ligado a la televisión.

El mediático contó que su camino profesional no siempre estuvo ligado a la televisión.

El conductor además reveló que desarrolla esta iniciativa en sociedad con Oki Agencia y aseguró que demandó un enorme sacrificio individual. Conforme a sus declaraciones, el trabajo que le llevó su sueño, quedará concluido el sábado a la noche y posteriormente proseguirá con algunos viajes más y determinadas obligaciones de trabajo. Al final de todo, dejó una frase sobre el valor del esfuerzo y la independencia laboral: “La libertad, después del esfuerzo, se transforma en recompensa”.

En la actualidad, el reconocido conductor continúa liderando con éxito sus dos grandes espacios en los medios de comunicación: el clásico ciclo de espectáculos LAM, que se emite en el horario central de la pantalla de América TV, y su programa de streaming Ángel Responde, transmitido a través de la plataforma Bondi Live. En paralelo con su labor diaria al frente de las cámaras, el periodista mantiene un rol activo en la producción de contenidos televisivos.

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