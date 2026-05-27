Quién era Ana Lía Corte, la mujer encontrada muerta en Bariloche tras tres semanas de búsqueda

Había sido vista por última vez el 8 de mayo en el barrio Melipal y fue encontrada descuartizada en el sur de la ciudad de Río Negro. Se inició una investigación.

El cuerpo de Ana Lía Corte fue encontrado en un barranco en el sur de Bariloche, Río Negro, y su caso está siendo investigado. La mujer fue despedida por sus seres queridos quienes se encargaron de contar quién era. “Alegre, cariñosa y demostrativa”, aseguraron sus familiares.

Pánico en Belgrano: el dramático relato de una joven que fue perseguida por un hombre armado

Había sido vista por última vez el 8 de mayo en el barrio Melipal. El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Los vecinos de la zona fueron los que llamaron a altas horas de la madrugada y encontraron el cuerpo.

Corte tenía 52 años y era profesora de yoga, practicante de trekking y equí, según contó su familia . Estaba casada con Milton Marques y tenían un hijo de 12 años. Su marido reveló que era paciente psiquiátrica: “Sus problemas comenzaron en el año 2019, momento en que fue diagnosticada y medicada”.

En 2021, según su familia, se ausentó una tarde entera de lluvia intensa estando medicada, y fue encontrada a la mañana siguiente con un cuadro de hipotermia en la playa. “Desde el 2021 a la fecha Ana ha transitado momentos muy estables y alegres en familia”, contó Marqués a TN.

La mujer había empezado nuevamente con problemas de insomnio y depresión, por lo que tuvieron que subirle la medicación. “La familia y sus amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Ana Lía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima”, agregó su pareja.

Los dolorosos mensajes de despedida a Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche

Luego de encontrar muerta a Ana Lía Corte, la mujer que era intensamente buscada en Bariloche, su entorno más cercano le dedicó unas sentidas palabras de despedida. "A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado", escribió su marido.

La profesora de yoga había sido vista por última vez el 8 de mayo en el barrio Melipal. El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Los vecinos de la zona fueron los que llamaron a altas horas de la madrugada y encontraron el cuerpo.

Su prima, Cecilia, eligió una foto familiar y escribió: “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”.

“Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer. Me quedó con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad“, agregó.