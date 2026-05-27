La emoción a flor de piel: el llanto de la madre de Milo J tras quedarse con el Gardel de Oro

El joven artista dominó la ceremonia de punta a punta y se coronó como el gran referente de su generación en la música argentina.

La imagen se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche del 26 de mayo en el Teatro Coliseo.

Cuando Diego Leuco anunció que Milo J era el ganador del Gardel de Oro , las cámaras encontraron a Aldana Ríos , su madre, con lágrimas en los ojos. Quien también es su manager, se tomó la cara con las manos, se abrazó con sus seres queridos y el teatro entero la ovacionó junto a su hijo. La imagen se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche del 26 de mayo en el Teatro Coliseo.

La reacción de Aldana circuló de inmediato en redes sociales y concentró tanto o más atención que el propio discurso del artista. Mientras tanto, Milo recibía saludos de colegas, amigos y colaboradores antes de subir al escenario a buscar el premio más importante de la ceremonia organizada por CAPIF.

Ya con el galardón en manos, el cantante de 19 años habló con la voz quebrada: "Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí. Me salvaron la vida, de una u otra manera". Luego dedicó el premio a su mamá, a su abuela y a su novia Ornella, y cerró con un saludo para su base de fans: "Le quiero mandar un saludo gigante a todos los fanáticos que estuvieron gritando durante toda la gala".

Milo J se llevó el Gardel de oro por su álbum "'La Vida Era Más Corta'' El músico se ganó 13 premios y lo festejó arriba del escenario con todo su equipo. "La música me salvó la vida". pic.twitter.com/wFgKpLJZpe

Milo J llegó a la edición 2026 de los Premios Gardel con 18 nominaciones y se fue con 13 estatuillas, incluyendo el Gardel de Oro. El artista, que a sus 19 años ya es uno de los nombres más importantes de la música urbana argentina, protagonizó una noche histórica.

El álbum La vida era más corta fue el eje de su consagración. Además del Gardel de Oro como Álbum del Año, la producción se llevó también el premio a Mejor Álbum Conceptual, Mejor Álbum Urbano por 166 (Deluxe), e Ingeniería de Grabación, con Luciano Nicolás Gordillo como el técnico premiado.

Milo J ganador Gardel 2026

En el terreno de las canciones, la noche también le perteneció. "Niño" se consagró como Canción del Año, Mejor Canción de Hip Hop/Rap junto a Trueno, Mejor Canción de Folklore y Grabación del Año. "Olimpo" ganó en la categoría Mejor Canción Urbana, mientras que "Gil", también junto a Trueno, se impuso en Mejor Colaboración Urbana. A ese listado se sumó el premio a Mejor Canción de Autor por "Luciérnagas", en colaboración con Silvio Rodríguez, y Mejor Videoclip Corto por "Bajo de la Piel", dirigido por Teresa Carril.

A medida que avanzaba la ceremonia, la sensación de que la noche le pertenecía se volvió cada vez más evidente, con los cánticos de sus fans desde las plateas y las felicitaciones constantes de colegas y productores. El Gardel de Oro llegó como coronación de una noche en la que su nombre quedó grabado en la historia de la premiación.