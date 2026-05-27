Aguinaldo 2026: qué pasa si no trabajé el semestre completo

El SAC de junio les corresponde a todos los trabajadores registrados, incluso a quienes no completaron el período entero.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) , conocido popularmente como aguinaldo , genera una duda frecuente entre quienes ingresaron a un trabajo a mitad de año, renunciaron o fueron despedidos antes de completar el semestre . En caso de realizarse la pregunta sobre quién tienen derecho a cobrarlo, la respuesta es que todos los que hayan trabajado en algún ramo de este período, aunque el monto no será el mismo que el de quien trabajó los seis meses completos.

La normativa laboral argentina establece que, en esos casos, corresponde percibir un aguinaldo proporcional a los días efectivamente trabajados durante el período . Esta primera cuota del SAC corresponde al semestre enero-junio y debe abonarse antes del cierre del mes de junio, con un plazo de gracia que puede extenderse hasta los primeros días de julio.

El derecho al aguinaldo está regulado por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y alcanza a los trabajadores registrados del sector privado, los empleados públicos de los ámbitos nacional, provincial y municipal, el personal de casas particulares y los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

Quedan fuera del beneficio los monotributistas, los trabajadores autónomos y quienes se desempeñan en la informalidad, ya que el SAC es un derecho exclusivo de quienes tienen una relación de dependencia formal o están incorporados al sistema previsional.

Cómo calcular el aguinaldo 2026

El aguinaldo equivale al 50% del sueldo bruto más alto percibido durante el semestre en curso, es decir, entre enero y junio en el caso de esta primera cuota. Para hacer el cálculo, se debe tomar el salario bruto antes de descuentos y no el monto que se cobra "en mano".

En el cálculo deben incluirse todos los conceptos remunerativos del período como el sueldo básico, comisiones, viáticos y horas extras. En cambio, los conceptos no remunerativos, como ciertos bonos o beneficios sociales, quedan excluidos. La fórmula es muy fácil ya que se toma el mejor sueldo bruto del semestre y se divide por dos. Si el salario bruto más alto fue de $1.000.000, el medio aguinaldo bruto será de $500.000.

Sobre ese monto se aplican los descuentos habituales: 11% en concepto de jubilación, 3% de obra social y 3% de PAMI. En total, las retenciones representan el 17% del valor bruto del SAC, lo que determina el importe final que el trabajador efectivamente recibe.

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Qué pasa con el aguinaldo si no trabajé el semestre completo

Quienes no completaron los seis meses del semestre, ya sea por haber ingresado recientemente a un trabajo, por haber renunciado o por haber sido despedidos, igualmente tienen derecho a cobrar el aguinaldo, pero de manera proporcional a los días trabajados.

Para calcularlo se usa una fórmula en donde se toma el mejor sueldo bruto del semestre, se divide por dos, luego por 180, que es la cantidad de días de referencia del semestre, y el resultado se multiplica por los días efectivamente trabajados durante ese período. Es decir: (mejor sueldo del semestre ÷ 2) ÷ 180 × días trabajados.

Es necesario aclarar que los 180 días son un valor de referencia estándar, por lo que el cálculo final puede cambiar levemente según la cantidad real de días del período considerado. En cualquier caso, el trabajador conserva el derecho al cobro proporcional independientemente de la causa por la que no completó el semestre.

Cuándo se paga el aguinaldo 2026

La fecha límite para el pago del aguinaldo de junio 2026 es el martes 30 de junio, según establece la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores en relación de dependencia y los empleados públicos. Sin embargo, la normativa contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles, por lo que el vencimiento efectivo se extendería hasta el lunes 6 de julio.

Para el personal de casas particulares, el esquema es diferente, ya que el aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga de ningún tipo. En el caso de los jubilados y pensionados, el SAC se deposita junto con los haberes mensuales habituales, de acuerdo con el calendario de pagos de la ANSES según la terminación del DNI. No requiere ningún trámite adicional por parte del beneficiario.