La actriz eligió tres fotos del piloto argentino para saludarlo en su celebración número 23. Desde que confirmaron la relación, la pareja se muestra muy unida y enamorada.

Franco Colapinto cumple este miércoles 23 años y recibió afectuosos saludos de Alpine y la Fórmula 1, pero quien no podía faltar es el posteo de su novia, la actriz Maia Reficco , en las redes sociales.

El pilarense viene en alza en cuanto a los festejos y este 27 de mayo no es la excepción. El último fin de semana tuvo una gran presentación en la Fórmula 1 donde obtuvo su mejor rendimiento en la categoría desde su llegada, ya que finalizó sexto , y ahora celebra rodeado de mucho cariño.

En las redes sociales, el equipo de Francia y la máxima categoría le dejaron tiernos posteo donde el propio equipo Williams se sumó y James Volwes , exjefe de Franco, le dejaron sus buenos deseos. Entonces, Maia no se quedó atrás. “Que los cumplas feliz”, escribió junto al emoji de una carita cubriéndose la nariz con un pañuelo y un corazón blanco.

La actriz hizo un pequeño collage donde seleccionó tres imágenes del piloto argentino . En la primera se lo ve al cumpleañero en París , mirando la Torre Eiffel iluminada en lo que se presume una pequeña escapadita juntos. En la segunda una de ambos abrazados y él dándole un beso en la mejilla. Mientras que la última, el piloto está en un aeropuerto .

La publicación de Maia Reficco en Instagram

Maia Reficco - Franco Colapinto

Franco Colapinto y Maia Reficco confirmaron su romance

Franco Colapinto confirmó su relación con la actriz Maia Reficco cuando vino a Buenos Aires para hacer su Road Show. Durante su estadía en el país, ambos fueron vistos juntos, pero las dudas se despejaron cuando se viralizaron las imágenes de la pareja de famosos en un ámbito relajado, durante un almuerzo al aire libre.

Los dos compartieron un asado en Estancia Vigil, en Cardales, junto al equipo del piloto y otros allegados. Hasta el momento, ni el corredor de Alpine ni la prensa de Reficco emitieron ningún comunicado, aunque, en la era de las redes, las imágenes que se viralizaron hablan por sí solas.

La pareja ya se había visto compartiendo una cena íntima en Palermo y visitando un kartódromo en Zárate, dando por hecho que hay una relación amorosa hace meses, a pesar de que los dos mantienen discreción con su vida privada. Si bien los dos viven en el exterior por sus compromisos laborales, coincidieron en el viaje para la exhibición del automovilista en la Argentina.