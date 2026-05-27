Jakub Mensik le ganó a Navone en Roland Garros y debió ser asistido por agotamiento extremo

El checo y el argentino dieron una enorme exhibición de casi 5 horas de juego. Mensik, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial, estiró el partido hasta el quito set y lo terminó ganando por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11).

El argentino Mariano Navone perdió en la segunda ronda de Roland Garros ante Jankub Mensik, quien debió ser asistido tras el encuentro por haber quedado totalmente agotado después de haber batallado durante casi cinco horas de juego.

Jornada perfecta para los argentinos en Roland Garros: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo pasaron a segunda ronda

El checo, ubicado en el 27° del ranking mundial, terminó quedándose con la victoria por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11) y logró el pasaje a la siguiente instancia del segundo Grand Slam de la temporada.

El encuentro comenzó a favor del europeo se llevó el primer parcial por 6-3 en 40 minutos de juego. No obstante, de ahí en adelante, el argentino se encargó de quebrarle siempre al checo en el segundo game de cada manga. Sin embargo, en el segundo set, el bonaerense logró igualar la serie.

Pese a los inconvenientes de Mensik, quien pidió asistencia por una herida en su tobillo , el argentino no logró mantener esa ventaja y sobre el final perdió 6-4. Sin embargo, debido al calor, el dolor en la pierna y el agotamiento que venía arrastrando el rival no tuvo piedad: no sólo le quebró en el inicio del cuarto set, sino que además lo hizo dos veces más para imponerse.

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Porque perdió ante Jakub Mensik y quedó eliminado de #RolandGarros pic.twitter.com/K59jv6xRUY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 27, 2026

Tras quedarse con la victoria, y por el agotamiento del calor, sumado a las casi cinco horas de juego, Jakub Mensik terminó desplomado en el piso totalmente agotado. Con dolor en el pie y acalambrado sin poder moverse, debió ser atendido por los médicos quienes lo ayudaron a pararse y luego le midieron la presión arterial.

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Ahora, Jakub Mensik deberá recuperarse rápidamente y pensar en su próximo rival en la tercera ronda de Roland Garros, frente al australiano Alex de Minaur, quien avanzó sin jugar tras la retirada de Alexander Blockx.

En cuanto a los argentinos en el torneo, Thiago Agustín Tirante fue el único en ganar en la jornada: venció al español Alejandro Davidovich Fokina (23° preclasificado) por 4-6, 7-6, 6-1 y 6-3, sellando así una clasificación histórica.