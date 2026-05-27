La confesión hot de Danelik sobre su primera vez con Brian Sarmiento: "Fue mejor de lo que esperaba"

La influencer trans tucumana Danelik protagonizó uno de los vínculos más comentados de Gran Hermano Generación Dorada y fue invitada al stream de Telefe La Jugada para comentar los detalles de su primera vez con Brian Sarmiento . Una frase no tardó en viralizarse: " Fue mejor de lo que esperaba ".

La relación entre los dos comenzó dentro de la casa más famosa del país y continuó una vez que ambos quedaron fuera del juego. Ahora, con el regreso del exjugador al reality a través de un Golden Ticket, Danelik habló desde afuera y dejó en claro que los sentimientos siguen intactos.

La confesión llegó acompañada de detalles que el público no esperaba. Según contó, el encuentro arrancó de manera romántica: "Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y de lo que queríamos juntos". Pero fue la frase que lanzó a continuación la que generó el mayor impacto: "Mientras él hablaba, yo estaba pensando: ' acá me clavan'".

Qué dijo Danelik sobre su primera vez con Brian Sarmiento

Danelik es una influencer trans oriunda de Tucumán que se convirtió en una de las figuras más queridas de Gran Hermano Generación Dorada. Su vínculo con Brian Sarmiento fue uno de los ejes del programa y continuó después de que ambos abandonaran la casa, algo que ella misma se encargó de confirmar con lujo de detalles en su paso por La Jugada, el stream oficial de Telefe.

La influencer describió el primer encuentro íntimo como una experiencia que superó sus expectativas. Contó que la noche comenzó con una conversación cargada de emoción y proyectos en común, pero que mientras Brian hablaba, ella tenía en mente algo bastante más concreto. La mezcla de ternura y picardía que caracterizó su relato fue recibida con entusiasmo por el panel y rápidamente circuló en redes.

El relato que dio a conocer en la entrevista siguió dando más información: "Fue mejor de lo que esperaba. Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando", comentó Danelik, dejando en claro que la distancia no hizo más que fortalecer lo que siente por el exfutbolista.

brian sarmiento danelik Redes sociales

El cierre de su testimonio fue el más claro en términos sentimentales. Al recordar cómo se desarrolló la noche, Danelik no ocultó que la situación actual, con Braian Sarmiento de regreso en la casa y ella afuera, le genera una mezcla de alegría y nostalgia.