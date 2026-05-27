Caso Agostina Vega: la Justicia ordenó la detención del principal sospechoso

El fiscal Raúl Garzón labró la orden para detener a quien es, hasta el momento, el máximo apuntado por la familia. Mientras intensifican los protocolos de búsqueda, el hombre de 32 años fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada.

La Justicia de Córdoba ordenó la detención de un hombre de 32 años, señalado como una de las últimas personas que habría tenido contacto con la adolescente de 14 años.

La medida fue confirmada por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, a cargo de la causa, quien explicó que la investigación se encuentra enfocada en localizar cuanto antes a la menor, desaparecida desde el sábado por la noche.

El sospechoso quedó imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada , una acusación de extrema gravedad que complica seriamente su situación judicial.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Agostina salió de su casa en el barrio General Mosconi y tomó un remís rumbo al barrio Barrio Cofico. El conductor del vehículo declaró que, al llegar al lugar, la adolescente fue recibida por el ahora detenido, quien además habría pagado el viaje.

Después de ese encuentro no volvió a saberse nada de la joven . Su teléfono celular permanece apagado y la búsqueda continúa con operativos intensivos en distintos puntos de la capital cordobesa.

Aunque el fiscal evitó brindar demasiados detalles para no entorpecer la investigación, reconoció que el escenario es “complejo” y confirmó que el detenido pertenece al entorno conocido de la familia, aunque aclaró que no se trata de un familiar directo.

agostina vega Detuvieron al principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega.

Habló la mamá de Agostina, la adolescente que desapareció en Córdoba: "Este hombre la manipuló de alguna forma"

Continúa la búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba. Su madre, Melisa, habló con C5N y contó que un hombre de confianza de la familia fue quien "la manipuló de alguna forma" a la joven y que a ellos "le mintió todo el fin de semana".

La abuela de la joven desaparecida aseguró que "Agostina le manda un audio a dos amigas diciendo que se va a encontrar con el novio de la mamá para entregarle un regalo sorpresa a su mamá". Este hombre es el último que vio a Agostina, el sábado pasado a las 22:30, según lo que declaró a la familia Agostina se comunicó con él para que le pague un remís y que ella "tenía que encontrarse con alguien".

A partir de ahi este hombre aseguró Agostina se subió a un Volkswagen Gol rojo, pero su familia remarcó que el remisero que llevó a Agostina no vio ningún auto rojo en el lugar donde la dejó, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. El testimonio del remisero fue clave, ya que confirmó que la joven se encontró con este hombre de 32 años, que según informaron, tiene antecedentes..

A su vez, la mamá de Agostina, Melisa afirmó que este hombre "le mintió todo el fin de semana" y recién habló con ellos cuando declaró el remisero: "Él era amigo mío, conoce muy bien a mi hija, mi hija confiaba en él. Mis hijos confiaban en él".

A raíz de esto añadió que "para mí la convenció de alguna forma de que se vaya sin decirme, no le aviso a nadie que se iba. Me sorprende muchísimo que ella haya tomado esa decisión". "Este hombre la ha manipulado de alguna forma para que mi hija se me vaya así no entiendo como hasta el día de hoy a mi hija nadie la vio, no aparece por ningún lado", sentenció.