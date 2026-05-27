Dos conductoras que compartían canal están en guerra: "No se pueden ni ver"

Las presentadoras estaban en horarios diferentes en una misma señal, pero un problema en el momento del pase del programa provocó que se rompa totalmente la relación.

La tensión entre dos conductoras de televisión no se pudo ocultar más: Débora Plager y Cristina Pérez compartían el pase en La Nación + y tuvieron que dejar de hacerlo para no volver a cruzarse. “No se pueden ni ver”, aseguraron en América TV.

La relación era normal mientras realizaban el cambio de programa que hoy se realiza en muchos canales, programas y no solo de televisión, sino también de radio. Sucede que el rating empezó a ser un problema y se terminó la relación.

El periodista Santiago Sposato contó: “Están enfrentadas, compartían un pase, pero qué pasó: cambió la gerencia del canal y dejaron de hacer el pase. La que venía después de la otra está arrancando 18.15. Cristina no se come esos quince minutos que el rating baja ”.

Y agregó: “Débora está esperando que la convenzan a Cristina y terminar a las seis de la tarde”. Y Pablo Montagna aportó: “El conflicto es que Cristina decía que arrancaba 18.15, se eliminó el pase de una mesa de noticia. L a culpa la tiene Feinmann, porque Cristina tiene medido que pierde los primeros quince minutos ”.

Rodolfo Barili negó los rumores de distanciamiento con Cristina Pérez que comenzaron cuando ambos, que supieron formar una histórica dupla en la conducción del noticiero de Telefe, mostraron escasa comunicación durante la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro.

Varios periodistas aseguraron que la química que alguna vez tuvieron al frente del noticiero ya no existía más. Pese a esto, durante una nota con el periodista Juan Pablo Godino, Barili desmintió estas versiones y aseguró que la relación "sigue intacta".

"Siempre se la extraña, fueron muchos años trabajando juntos. El otro día leía 'hubo frío entre ellos', pero yo llegué y la fui a saludar", aclaró el conductor, tratando de apagar las versiones que aseguraban que no cruzaron ni las miradas en la fiesta de la televisión.

"Estaba con Luis (Petri) y hablamos. No hay ningún frío, fueron más de 20 años laburando todos los días, viéndola desde las 16 hasta las 22, trabajando codo a codo", contó aclarando que, a pesar de la salida abrupta de Peréz del noticiero, la relación no se rompió.

Luego detalló cómo fue el saludo entre ambos. "La vi sentada, me paré, la saludé, como también saludé a Nelson Castro. Gente adulta, profesional, que excede la relación más allá de la competencia en la tele", y finalizó: "Hay vínculo".