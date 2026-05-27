27 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba: tiene antecedentes

La Justicia provincial investiga al hombre de 33 años señalado como la última persona que vio a la adolescente, mientras se analizan mensajes y cámaras.

Por
Claudio Barrelier fue el primer detenido en el caso por la desaparición en Córdoba de Agostina Vega.

Claudio Barrelier fue el primer detenido en el caso por la desaparición en Córdoba de Agostina Vega.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba, tuvo un giro clave este miércoles con la detención de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que aparece como la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto. El sospechoso fue arrestado en el marco de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la causa que mantiene en alerta a toda la provincia.

La joven que relató cómo la persiguió un hombre armado en Belgrano.
Te puede interesar:

Pánico en Belgrano: el dramático relato de una joven que fue perseguida por un hombre armado

Según trascendió en las últimas horas, Barrelier era una persona cercana al entorno familiar de la adolescente. Aunque inicialmente fue presentado como "amigo de la madre de Agostina", la querella sostiene que existirían pruebas y mensajes que indicarían que "ambos mantenían una relación sentimental". Esa cercanía es uno de los puntos centrales que ahora analiza la Justicia para reconstruir el vínculo entre el detenido y la familia de la menor desaparecida.

Otro dato que agravó la situación judicial del acusado es que, de acuerdo con la abogada querellante Fernanda Alaniz, Barrelier tendría antecedentes por un caso de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. La revelación aumentó la preocupación de los investigadores y reforzó las sospechas sobre el detenido, que permanece imputado mientras avanzan las pericias telefónicas y el análisis de cámaras de seguridad.

Barrelier con la madre de la menor y un grupo de hinchas de Instituto
Barrelier aparece en una imagen grupal donde también está la madre de la menor y un grupo de hinchas de Instituto.

Barrelier aparece en una imagen grupal donde también está la madre de la menor y un grupo de hinchas de Instituto.

En redes sociales, Claudio Barrelier mostraba una activa participación en grupos de hinchas de Instituto de Córdoba y compartía imágenes desde el estadio Monumental de Alta Córdoba. Algunas fotografías difundidas por medios cordobeses como El Doce lo muestran junto a la madre de Agostina en reuniones vinculadas al club. Mientras tanto, la búsqueda de la adolescente continúa con operativos en distintos sectores de la capital cordobesa y bajo la activación de la Alerta Sofía.

El último mensaje que mandó Agustina antes de desaparecer en Córdoba

La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que Agostina Vega salió de la casa de su madre el sábado por la noche para encontrarse con Claudio Barrelier en barrio Cofico. La adolescente habría tomado un remís desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde fue vista junto al ahora detenido alrededor de las 22.30.

Uno de los datos más importantes incorporados al expediente es el relato del remisero que trasladó a Agostina esa noche. Según declaró, durante el viaje la menor le comentó que iba a reunirse con Barrelier para preparar una sorpresa de cumpleaños destinada a su madre. Esa conversación es considerada clave por la fiscalía porque podría explicar cómo fue convencida de concretar el encuentro.

desaparición de Agostina en Córdoba
Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba.

En las primeras horas de la investigación surgió la versión de que Agostina se habría subido luego a un Volkswagen Gol rojo, aunque esa hipótesis comenzó a perder fuerza tras el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con la querella, existe un registro donde se observa a la adolescente caminando junto a Barrelier, lo que contradice la declaración inicial aportada por el propio sospechoso.

Según fuentes ligadas al caso, las inconsistencias detectadas en el relato del detenido fueron determinantes para que la Justicia ordenara su arresto. Es así que los investigadores sostienen que Barrelier no logró explicar de manera clara qué hacía con Agostina a esa hora de la noche ni qué ocurrió después del encuentro. Mientras continúan los rastrillajes y las pericias tecnológicas, el caso mantiene en vilo a Córdoba y crece la expectativa por novedades sobre el paradero de la adolescente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba.

El último mensaje que envió Agostina Vega antes de desaparecer que puede ser clave en la investigación

¿Quién era Ana Lía?

Quién era Ana Lía Corte, la mujer encontrada muerta en Bariloche tras tres semanas de búsqueda

Detuvieron al principal sospechoso, a quien recibió a Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: la Justicia ordenó la detención del principal sospechoso

play

Alerta frente al Teatro Colón por un paquete sospechoso

play

Habló la mamá de Agostina: "Este hombre la manipuló de alguna forma"

play

Desesperada búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Rating Cero

La exmujer de Brian Sarmiento apuntó contra Eliana Guercio: Me parece una grasada

La exmujer de Brian Sarmiento apuntó contra Eliana Guercio: "Me parece una grasada"

Se supo cuál es la pareja que causa furor en el canal de aire El Trece.

Salieron de los pasillos de El Trece, los encontraron a los besos y confirmaron su relación: "El romance del año"

Barili despidió a un compañero de trabajo

La salida de Telefe que golpea hasta las lágrimas a Rodolfo Barili: "Te vamos a extrañar"

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

Ahora, con una nueva relación confirmada pero manejada desde la discreción, el influencer parece apostar a una etapa mucho más reservada y alejada de los escándalos que marcaron parte de su exposición pública reciente.

Ian Lucas reveló a su nueva pareja pero apuesta al bajo perfil tras Evangelina Anderson: ¿quién es?

Deny falleció este miércoles.

Dolor en el espectáculo: murió un reconocido actor a los 69 años tras su lucha contra la ELA

últimas noticias

La exmujer de Brian Sarmiento apuntó contra Eliana Guercio: Me parece una grasada

La exmujer de Brian Sarmiento apuntó contra Eliana Guercio: "Me parece una grasada"

Hace 9 minutos
Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

Hace 15 minutos
Se supo cuál es la pareja que causa furor en el canal de aire El Trece.

Salieron de los pasillos de El Trece, los encontraron a los besos y confirmaron su relación: "El romance del año"

Hace 27 minutos
Barili despidió a un compañero de trabajo

La salida de Telefe que golpea hasta las lágrimas a Rodolfo Barili: "Te vamos a extrañar"

Hace 30 minutos
Walter Benítez, Óscar Trejo y Augusto Batalla.

Con presencia argentina, Crystal Palace y Rayo Vallecano juegan una histórica final de la Conference League

Hace 41 minutos