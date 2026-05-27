Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba: tiene antecedentes

La Justicia provincial investiga al hombre de 33 años señalado como la última persona que vio a la adolescente, mientras se analizan mensajes y cámaras.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba , tuvo un giro clave este miércoles con la detención de Claudio Barrelier , un hombre de 33 años que aparece como la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto. El sospechoso fue arrestado en el marco de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Raúl Garzón , quien encabeza la causa que mantiene en alerta a toda la provincia.

Según trascendió en las últimas horas, Barrelier era una persona cercana al entorno familiar de la adolescente . Aunque inicialmente fue presentado como "amigo de la madre de Agostina" , la querella sostiene que existirían pruebas y mensajes que indicarían que "ambos mantenían una relación sentimental" . Esa cercanía es uno de los puntos centrales que ahora analiza la Justicia para reconstruir el vínculo entre el detenido y la familia de la menor desaparecida.

Otro dato que agravó la situación judicial del acusado es que, de acuerdo con la abogada querellante Fernanda Alaniz , Barrelier tendría antecedentes por un caso de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. La revelación aumentó la preocupación de los investigadores y reforzó las sospechas sobre el detenido, que permanece imputado mientras avanzan las pericias telefónicas y el análisis de cámaras de seguridad.

Barrelier aparece en una imagen grupal donde también está la madre de la menor y un grupo de hinchas de Instituto.

En redes sociales, Claudio Barrelier mostraba una activa participación en grupos de hinchas de Instituto de Córdoba y compartía imágenes desde el estadio Monumental de Alta Córdoba . Algunas fotografías difundidas por medios cordobeses como El Doce lo muestran junto a la madre de Agostina en reuniones vinculadas al club . Mientras tanto, la búsqueda de la adolescente continúa con operativos en distintos sectores de la capital cordobesa y bajo la activación de la Alerta Sofía .

El último mensaje que mandó Agustina antes de desaparecer en Córdoba

La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que Agostina Vega salió de la casa de su madre el sábado por la noche para encontrarse con Claudio Barrelier en barrio Cofico. La adolescente habría tomado un remís desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde fue vista junto al ahora detenido alrededor de las 22.30.

Uno de los datos más importantes incorporados al expediente es el relato del remisero que trasladó a Agostina esa noche. Según declaró, durante el viaje la menor le comentó que iba a reunirse con Barrelier para preparar una sorpresa de cumpleaños destinada a su madre. Esa conversación es considerada clave por la fiscalía porque podría explicar cómo fue convencida de concretar el encuentro.

desaparición de Agostina en Córdoba Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba.

En las primeras horas de la investigación surgió la versión de que Agostina se habría subido luego a un Volkswagen Gol rojo, aunque esa hipótesis comenzó a perder fuerza tras el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con la querella, existe un registro donde se observa a la adolescente caminando junto a Barrelier, lo que contradice la declaración inicial aportada por el propio sospechoso.

Según fuentes ligadas al caso, las inconsistencias detectadas en el relato del detenido fueron determinantes para que la Justicia ordenara su arresto. Es así que los investigadores sostienen que Barrelier no logró explicar de manera clara qué hacía con Agostina a esa hora de la noche ni qué ocurrió después del encuentro. Mientras continúan los rastrillajes y las pericias tecnológicas, el caso mantiene en vilo a Córdoba y crece la expectativa por novedades sobre el paradero de la adolescente.