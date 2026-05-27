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El contundente mensaje de Lali tras ganar en los premios Gardel: "Nos hacen creer que decir lo que pensamos puede costarnos caro"

La artista pop aprovechó su paso por la máxima fiesta de la música nacional para reflexionar sobre la libertad de expresión.

Lali dejó un contundente mensaje en los Premios Gardel 2026

Lali dejó un contundente mensaje en los Premios Gardel 2026

La cantante y actriz Lali Espósito se convirtió en una de las personalidades más destacadas de los Premios Gardel 2026 al adjudicarse dos estatuillas. En el marco del evento desarrollado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, la artista pop volvió a dejar un fuerte mensaje orientado a la libertad de expresión tras una tensa relación con el Gobierno nacional.

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.
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Lali obtuvo la distinción a Mejor Álbum Artista Pop gracias a su producción "No vayas a atender cuando el demonio llama" y también se consagró en la categoría de Mejor Canción Pop en colaboración con Miranda! por “Mejor que vos”.

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Conmovida, la estrella pop utilizó su tiempo bajo los reflectores para compartir una reflexión en torno a la genuinidad y la libertad de expresión: “A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario”, manifestó ante una ovación del público.

Este galardón llega en un momento clave de su carrera ya que en pocos días, tendrá dos shows en el estadio de River Plate, previstos para el 6 y 7 de junio y con entradas agotadas. “Nos vemos en River, muchas gracias”, cerró la cantante. Este no será el primer estadio que llene la artista, ya que el año pasado tuvo la posibilidad de cantar en el estadio de Vélez, haciéndolo 5 veces en todo el 2025.

Milo J se quedó con el premio Carlos Gardel de Oro 2026

La música nacional vivió su jornada más importante y un nombre resonó con insistencia en la pasarela principal: Milo J. El joven cantante de Morón se convirtió en la figura central de los Premios Gardel 2026 al conquistar la máxima distinción del Gardel de Oro a Álbum del Año, además de cosechar otras 12 estatuillas que consolidaron su paso de revelación a referente indiscutido de su camada contemporánea.

A través de "La vida era más corta", el músico no solamente lideró las candidaturas sino además la esencia de una gala marcada por la juventud, cruces inesperados y una escena urbana plenamente asentada en el mercado discográfico nacional. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida”, manifestó conmovido al alzar el galardón principal de la velada.

Asimismo, optó por festejar la distinción junto a su grupo de trabajo y sus seres queridos: su madre Aldana, su abuela y su novia, además de sus amistades de la infancia, quienes estuvieron junto a él a lo largo de toda la ceremonia tanto en la zona de camarines como en los asientos del salón.

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