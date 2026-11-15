Córdoba: un auto chocó contra un comercio, provocó una fuga de gas y evacuaron a 12 departamentos Se trata de un vehículo que impactó un local y un nicho de gas, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para contener los riesgos y establecer el motivo del accidente. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Córdoba. El Doce

Un automóvil chocó contra un comercio en la provincia de Córdoba y al menos 12 departamentos de un edificio debieron ser evacuados ya que el impacto provocó una fuga de gas en la zona. El conductor del vehículo no sufrió heridas y las autoridades ordenaron una investigación para establecer el motivo del hecho.

El suceso ocurrió sobre la calle Humberto Primo, en el barrio Centro de Córdoba, donde un Peugeot 208 blanco conducido por un hombre de 36 años se estrelló contra un establecimiento comercial y chocó un nicho de gas, por lo que al menos 12 departamentos fueron evacuados mientras los equipos de emergencia desplegaban un amplio operativo en el lugar.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo. El Doce En tal sentido, el personal de Bomberos de la Policía, integrantes de Defensa Civil y operarios de Ecogas interrumpieron el flujo de gas y desactivaron la batería del auto para contener los riesgos. Por su parte, el automovilista no sufrió un impacto grave y se encuentra en buenas condiciones después de ser examinado por un grupo de médicos.

En tanto, el ayudante fiscal Javier Novillo intervino en el caso y pidió la intervención de la Unidad Judicial N°1 para continuar con las diligencias administrativas y periciales. Por lo pronto, la Unidad Judicial de Accidentología Vial investiga los motivos por los cuales el conductor perdió el control del vehículo.

Incendio en Remedios de Escalada: demolerán el local donde se originó la explosión El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó que el local donde se originó la explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada será demolido debido a que "hay riesgo de derrumbe". En una nueva conferencia de prensa, detalló que el fuego ya fue extinguido y el lugar se enfrió por completo. Por su parte, las pericias realizadas determinaron daños estructurales en los edificios afectados.

"Se enfrió el lugar y luego se iniciaron lo que son las pericias. El incendio ya está extinguido, la Fiscalía dispuso que se hagan peritajes con Policía Científica y con bomberos de la Policía de la provincia, que en este momento son los encargados de los peritajes", señaló en un primer momento Arale. Luego, el funcionario detalló el accionar sobre la zona afectada, entre las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea: "Obras Particulares del municipio es el encargado de peritar y de auditar todo lo que es las estructuras dañadas; eso ya se realizó, se determinaron las zonas que se determinaron los daños estructurales de cada edificio".