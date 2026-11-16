Comienzo de semana con tormentas fuertes: alertas naranja y amarilla para 12 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por abundantes precipitaciones, ráfagas de viento y posible granizo. Por Agregar C5N en









San Miguel de Tucumán, una de las capitales bajo alerta meteorológica este lunes. GN

Comienza una nueva semana, ya sin el papa León XIV, y el clima luce una notable inestabilidad en varias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para doce provincias, en un lunes que traerá complicaciones para las actividades diarias en numerosos distritos.

El organismo lanzó aviso amarillo por lluvia para el este de Chubut y por tormenta para el este de San Juan, centro de La Rioja, centro de Catamarca, todo el territorio de Tucumán y Santiago del Estero, la mitad oeste de Santa Fe, centro y norte de La Pampa y una franja en la provincia de Buenos Aires que va desde el noroeste hasta el sudeste.

La alerta trepa a naranja en el sur de Catamarca, sur de La Rioja, centro y este de Mendoza, noroeste bonaerense y la totalidad del territorio de Córdoba y San Luis. En estas provincias, las tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.

Además, hay aviso amarillo en el sur de Mendoza y centro de San Juan por viento zonda, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Doce provincias bajo alerta meteorológica en el inicio de la semana. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada de lunes cálida y con cielo cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el termómetro oscilando entre los 20° y los 27° y vientos leves del noreste.

La semana continuará inestable, con tormentas y chaparrones previstos para el martes, que no alcanzarán para bajar la temperatura en los días siguientes, en las que podrá verse algo más de sol. Para la mañana del viernes se esperan nuevas precipitaciones. Tras la visita del papa León XIV, comienza una semana inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN