15 de noviembre de 2026 Inicio
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Triple crimen de Florencio Varela: Pequeño J negó aparecer en el video de torturas y pedirá que se hagan pericias

Tony Janzen Valverde Victoriano rechazó desde el penal de Ezeiza su participación en el ataque contra Lara Gutiérrez y denunció amenazas de otros presos. Además, la Justicia abrió una causa para identificar a los responsables de divulgar la grabación reservada.

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Tony Janzen Valverde Victoriano está detenido en Ezeiza.

Tony Janzen Valverde Victoriano está detenido en Ezeiza.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", negó en Ezeiza su participación en el video de torturas contra Lara Gutiérrez, asesinada en septiembre de 2025 en Florencio Varela. El detenido exigió pericias tras la filtración, mientras la Justicia investiga quién divulgó las imágenes.

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En una entrevista con Infobae, Valverde Victoriano negó haber estado en la vivienda del crimen. "Yo no soy el del video", aseguró, y sumó: "Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita porque, la verdad, todo lo que llegue a salir, así sea algo mínimo, lo pueden usar en mi contra".

La jueza Sandra Arroyo Salgado escribió: "Puede observarse a quien sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, lanzarse sobre la víctima para reducirla". El juez Jorge Rodríguez coincidió: "Quien agarraría a la víctima para que se logre amputar uno de sus dedos resultaría ser Tony Janzen Valverde Victoriano".

La grabación dura casi tres minutos y muestra a dos hombres que inmovilizan a Gutiérrez mientras uno le amputa un dedo por orden de Pablo Macalopu Cafferata, alias "Roger". La Policía de Seguridad Aeroportuaria halló el archivo el 16 de octubre en Moreno, dentro del celular secuestrado a Daniel Tello Chacón.

La Justicia investiga la filtración del video y el detenido denunció amenazas

El juez Rodríguez abrió una causa por violación de secretos en los tribunales de Morón. El abogado defensor, Lucas Contreras Alderete, anunció: "Este próximo lunes vamos a presentarnos como querellantes en la causa por la filtración del video y vamos a impulsar hasta individualizar a los responsables".

Contreras Alderete también impugnará la grabación como prueba por presuntas fallas en la cadena de custodia y en el traslado entre expedientes. Además, pedirá pericias antropométricas, scopométricas, faciales y de voz para probar que Valverde Victoriano no participó del ataque.

En Ezeiza, Valverde Victoriano denunció amenazas de muerte de otros presos tras la difusión del video. "Las denuncié porque varios presos quieren tomar represalias en mi contra. Quienes publicaron ese video no se dan cuenta que, ahora, mi vida corre peligro", relató el imputado, quien ahora recibe custodia diaria.

En paralelo, Interpol y la Policía Federal Argentina detuvieron en Lima, Perú, a Abel Josuel Taya Humpire. Los investigadores lo señalan como otro presunto integrante de la organización narcocriminal vinculada al triple femicidio de Florencio Varela.

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